La soap turca La forza di una donna prosegue la sua messa in onda su Canale 5 alle 15:30, con una settimana, dal 13 al 18 ottobre 2025, che si preannuncia ricca di intrighi e alleanze inaspettate. Infatti, la perfida Sirin, con l’aiuto di Suat, riesce finalmente a incontrare Piril, con la quale stringe un patto diabolico per impedire che Bahar e Sarp possano mai tornare insieme. Nel frattempo, Ceyda si ritrova coinvolta in un misterioso episodio che la mette in grave difficoltà, mentre Jale cerca disperatamente di chiarire la verità.

La forza di una donna 13–18 ottobre 2025, lunedì 13 ottobre

La settimana si apre con Sirin che mette in atto il suo piano. Grazie all’intervento di Suat, incontra Piril e, facendo leva sulla sua paura di perdere Sarp, le propone un’alleanza spietata per tenere separati Bahar e Sarp per sempre. Intanto, Sarp insiste affinché Hatice ed Enver consegnino a Bahar il denaro che le ha inviato. Tuttavia, Enver, per una questione di principio, si rifiuta categoricamente. Allo stesso tempo, Ceyda appare visibilmente scossa e si comporta in modo strano, incapace di raccontare all’amica Yeliz ciò che è realmente accaduto a casa di Jale.

Puntata del martedì 14 ottobre

Jale, determinata a fare chiarezza sulla strana situazione creatasi a casa sua, si reca fuori dalla scuola di Doruk e Nisan, sperando di incontrare Ceyda. Sfortunatamente, quel giorno è Bahar ad accompagnare i bambini, ignara di tutto. Bahar, dal canto suo, è sempre più determinata a scoprire dove si trovi Sarp e tenta un confronto diretto con Sirin, che però la evita con astuzia. Hatice, intanto, nota un profondo cambiamento in Enver, che appare sempre più turbato e silenzioso.

La forza di una donna 13–18 ottobre 2025, mercoledì 15 ottobre

Ceyda riceve una visita inattesa da Bora, la vera fonte dei suoi guai, che le rivela di essere stato lui a mettere di nascosto un oggetto compromettente di nome Tombo nella sua borsa. Jale cerca di chiarire la situazione, ma Ceyda è sconvolta e si sente in trappola. Nel frattempo, Sirin continua a manipolare Piril, promettendole protezione e alimentando le sue insicurezze. Infine, Bahar riceve una lettera anonima che contiene un’informazione sconcertante.

Puntata del giovedì 16 ottobre

Sarp, sempre più insistente, cerca di contattare Bahar, ma Hatice, per proteggere la figlia, lo blocca. Ceyda, disperata, affronta Bora, che le propone un accordo per evitare gravi conseguenze legali. Jale, preoccupata per l’amica, si confida con Enver, il quale decide di intervenire per aiutarla. Sirin, invece, riceve una telefonata misteriosa che sembra legata al suo piano contro Bahar.

La forza di una donna 13–18 ottobre 2025, venerdì 17 ottobre

Grazie alla lettera anonima, Bahar scopre che Sirin ha incontrato Piril e affronta la sorella in un confronto durissimo. Come sempre, Sirin nega tutto con abilità, ma Hatice, frugando tra le sue cose, trova una foto che conferma inequivocabilmente l’incontro, rimanendo sconvolta dal tradimento. Ceyda, sentendosi con le spalle al muro, decide finalmente di raccontare tutta la verità a Yeliz, ma teme di perdere per sempre la sua fiducia.

Puntata del sabato 18 ottobre

La settimana si conclude con un colpo di scena. Suat, preoccupato per le mosse imprevedibili di Sirin, contatta Enver e gli propone una sorprendente collaborazione per proteggere Bahar da lontano. Intanto, la situazione di Ceyda precipita: la polizia la convoca per un interrogatorio. Sirin cerca di convincere Piril a trasferirsi più vicino a lei per controllarla meglio. Infine, Bahar, esausta e desiderosa di un nuovo inizio, riceve un’inaspettata proposta di lavoro fuori città, un’occasione che potrebbe cambiare tutto.

Dove vederla

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 15:30. Le puntate sono inoltre disponibili per la visione in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.