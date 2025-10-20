La decima stagione della soap italiana Il Paradiso delle Signore prosegue la sua messa in onda su Rai 1 alle 16:00, con una settimana, dal 20 al 24 ottobre 2025, che si preannuncia carica di decisioni difficili e tensioni emotive. Infatti, al centro della narrazione troviamo Marcello, sempre più turbato e distante in vista delle imminenti nozze con Adelaide. Nel frattempo, Rosa affronta le conseguenze psicologiche dell’aggressione subita, mentre Umberto, sempre sospettoso, indaga su Greta. Infine, per Odile si prospetta un’importante scelta professionale che potrebbe cambiare tutto.

Il Paradiso delle Signore 20-24 ottobre 2025, lunedì 20 ottobre

La settimana si apre con un’ombra che si allunga sul futuro di Marcello e Adelaide. Nonostante i preparativi per il matrimonio procedano a ritmo serrato, Marcello appare insolitamente distante e turbato. Adelaide, ignara dei suoi tormenti interiori, cerca di coinvolgerlo con entusiasmo, ma lui si limita a fingere una serenità che non prova. Intanto, alla Caffetteria, c’è una novità: Johnny viene assunto come nuovo cameriere. Alla Galleria Milano Moda, invece, Odile propone di assumere Greta, ma Umberto si oppone, mostrandosi molto sospettoso nei confronti della ragazza.

Puntata del martedì 21 ottobre

Umberto, notando il disagio di Marcello, non perde occasione per provocarlo, insinuando con cattiveria che non sia affatto pronto per il matrimonio con Adelaide. Nel frattempo, Rosa, ancora scossa, ripensa al bacio scambiato con Marcello dopo l’aggressione e decide di confidarsi con l’amico Roberto, in cerca di un consiglio. Caterina, sempre più in ansia per il fidanzato, riceve una lettera inaspettata da suo padre, che le chiede di tornare a casa al più presto. Infine, Tancredi propone ad Adelaide un importante accordo editoriale, una mossa che potrebbe avere implicazioni sul suo rapporto con Umberto.

Il Paradiso delle Signore 20-24 ottobre 2025, mercoledì 22 ottobre

La tensione emotiva raggiunge il culmine. Rosa, decisa a fare chiarezza una volta per tutte, chiede a Marcello di vedersi per parlare apertamente dei loro sentimenti. Di conseguenza, Marcello si ritrova profondamente combattuto tra il dovere verso Adelaide e ciò che prova per Rosa, ma alla fine accetta l’incontro. Nel frattempo, Odile riceve una proposta professionale irrinunciabile da un fotografo di fama internazionale, che potrebbe portarla lontana da Milano. Umberto, sempre più determinato a scoprire la verità, interroga Greta in modo insistente, cercando di farla cadere in contraddizione riguardo al suo passato.

Puntata del giovedì 23 ottobre

Durante il loro incontro, Marcello, pur confessando a Rosa di provare ancora qualcosa per lei, le comunica la sua decisione di restare fedele ad Adelaide e di andare avanti con il matrimonio. Purtroppo, la Contessa scopre che Marcello ha incontrato Rosa di nascosto e ne resta profondamente ferita e delusa. Tancredi, vedendo la coppia in crisi, cerca di mediare tra i due, ma la situazione è molto tesa. Intanto, Odile valuta seriamente se accettare o meno l’importante offerta del fotografo, una scelta che potrebbe cambiare la sua vita.

Il Paradiso delle Signore 20-24 ottobre 2025, venerdì 24 ottobre

La settimana si conclude con una decisione struggente. Marcello, per non ferire ulteriormente Adelaide e per cercare di salvare il loro rapporto, prende una decisione drastica: lascia Rosa, chiudendo ogni porta e dedicandosi completamente ai preparativi del matrimonio. Di conseguenza, Adelaide, rassicurata dal suo gesto, riprende i preparativi con rinnovato entusiasmo. Nel frattempo, le indagini di Umberto portano i loro frutti: scopre un dettaglio compromettente sul passato di Greta. Infine, Odile comunica la sua decisione professionale alla Galleria, una scelta che sorprenderà tutti.

Dove vederla

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:00. Tutti gli episodi sono inoltre disponibili in replica sulla piattaforma streaming RaiPlay.