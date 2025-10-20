La soap turca La forza di una donna prosegue la sua messa in onda su Canale 5 alle 16:05, con una settimana, dal 20 al 25 ottobre 2025, che si preannuncia una delle più drammatiche di sempre. Infatti, Bahar riceve un messaggio che la illude di poter finalmente incontrare Sarp, ma dietro si nasconde un piano diabolico orchestrato da Sirin e Munir. Di conseguenza, la donna scopre nel modo più crudele che Sarp si è rifatto una vita e ha una nuova famiglia. Ma non è tutto: per spaventarla e costringerla al silenzio, i suoi figli Nisan e Doruk vengono rapiti.

La forza di una donna 20-25 ottobre 2025, lunedì 20 ottobre

Bahar, ancora aggrappata alla speranza di ritrovare Sarp, riceve un messaggio che la invita in un lussuoso albergo per un incontro segreto con lui. Tuttavia, ignora che il messaggio è in realtà una trappola, inviato da Munir su ordine di Sirin. Infatti, Sirin osserva la sorella da lontano, pregustando il momento in cui la colpirà con una verità sconvolgente. Nel frattempo, Ceyda nota un comportamento sempre più strano e spaventato in Yeliz, che sembra nascondere un segreto inconfessabile.

Puntata del martedì 21 ottobre

Il piano di Sirin si compie. Bahar arriva nell’elegante hall dell’hotel e, da lontano, vede finalmente Sarp. Ma la gioia si trasforma in un incubo: lo vede insieme a Piril e ai loro due figli, una famiglia felice e perfetta. Bahar resta letteralmente pietrificata dal dolore. In quel momento, Munir le si avvicina e, con una freddezza glaciale, le rivela di aver rapito Nisan e Doruk per impedirle di fare una scenata. Intanto, a casa, Hatice ed Enver si accorgono della sua inspiegabile assenza e iniziano a cercarla, presi dal panico.

La forza di una donna 20-25 ottobre 2025, mercoledì 22 ottobre

Sotto shock ma con una forza inaspettata, Bahar riesce a fuggire dall’hotel e torna a casa, sconvolta e incapace di parlare. Sirin, fingendo preoccupazione, cerca di “consolarla”, mentre continua a manipolare Munir per i suoi scopi. Altrove, Ceyda affronta finalmente Yeliz, che in lacrime le confessa di essere ricattata da qualcuno che minaccia di farle del male. Enver, vedendo lo stato catatonico di Bahar, cerca di proteggerla, ma teme seriamente per la sua salute mentale.

Puntata del giovedì 23 ottobre

Sarp scopre che Munir ha agito alle sue spalle e ha terrorizzato Bahar. Furioso, affronta Piril, accusandola di essere complice. Bahar, intanto, decide di denunciare il rapimento dei figli, ma Munir la minaccia di nuovo, costringendola al silenzio. Hatice riceve una lettera anonima che la mette ulteriormente in allarme, mentre Ceyda, disperata, riceve una proposta di aiuto da parte di un avvocato.

La forza di una donna 20-25 ottobre 2025, venerdì 24 ottobre

La tensione tra le due sorelle esplode. Bahar affronta Sirin, che, con una crudeltà agghiacciante, le rivela tutta la verità su Sarp, la sua nuova famiglia e il suo ruolo nel tenerli separati. Poco dopo, Doruk e Nisan vengono ritrovati sani e salvi, ma profondamente sotto shock per l’esperienza subita. Enver, a questo punto, decide di allontanare definitivamente Munir dalla loro vita. Ceyda, intanto, valuta se accettare l’aiuto legale che le è stato offerto.

Puntata del sabato 25 ottobre

La settimana si chiude con Bahar completamente distrutta. Si chiude in un silenzio impenetrabile e rifiuta categoricamente di vedere Sarp, che cerca disperatamente di parlarle. Sirin, nell’ombra, festeggia il successo del suo piano diabolico. Hatice, sentendosi in colpa, cerca di ricostruire un rapporto con la figlia, ma si scontra con un muro. Infine, Ceyda riceve una visita inattesa da Bora, che le fa una nuova, pericolosa proposta.

Dove vederla

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 16:05. Le puntate sono inoltre disponibili per la visione in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.