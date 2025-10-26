NCIS Origins, il prequel che svela gli esordi del personaggio più iconico del franchise NCIS, continua la sua messa in onda in prima visione su Rai2 con l’episodio dal titolo Cecilia. Domenica 26 ottobre 2025, la rete ha trasmesso il diciottesimo episodio, intitolato Cecilia, una puntata che rappresenta un punto di svolta fondamentale nella narrazione.

L’episodio, infatti, scava nel passato più oscuro di Leroy Jethro Gibbs, portando in primo piano l’indagine sull’omicidio del narcotrafficante Pedro Hernandez, un evento che, come i fan della serie madre sanno, segnerà per sempre la vita e la carriera del futuro agente speciale, coinvolgendolo in prima persona.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv NCIS Origins

Niels Arden Oplev firma la regia di questo intenso episodio, basato su una sceneggiatura di Gina Lucita Monreal che riesce a bilanciare perfettamente la tensione del thriller con la profondità del dramma personale. La produzione, curata da CBS Studios e Paramount Television Studios, mantiene gli altissimi standard qualitativi del franchise. La serie si ambienta negli Stati Uniti dei primi anni ’90, spostandosi tra la base dei Marine di Camp Pendleton, i corridoi del potere di Washington D.C. e le coste del North Carolina, per raccontare gli anni formativi di un giovane Gibbs, molto prima del suo ingresso nell’NCIS.

Dove è stata girata?

Per ricreare le atmosfere dell’epoca, la produzione ha girato l’episodio Cecilia principalmente in California. Le città di Los Angeles e San Diego hanno fornito le location ideali per simulare le basi militari e gli ambienti urbani della storia. Inoltre, alcune scene cruciali, in particolare quelle ambientate negli interni della Polizia Militare e nell’abitazione privata di Gibbs, sono state realizzate negli studi di Atlanta, in Georgia, confermando l’impegno produttivo nel garantire il massimo realismo visivo.

Trama dell’episodio Cecilia di NCIS Origins

La tensione sale vertiginosamente nell’episodio 18. La narrazione si apre con Lala Dominguez che riceve una visita inaspettata e preoccupante da Lara Macy, una sua amica e collega della Polizia Militare. Macy la informa che è stata aperta un’indagine ufficiale sull’omicidio di Pedro Hernandez e che una fonte attendibile ha fatto emergere una pista che porta dritta a un nome: Leroy Jethro Gibbs. Messo di fronte alla notizia, Gibbs prende una decisione drastica e solitaria: sceglie di non coinvolgere la sua squadra, consapevole che la sua colpevolezza metterebbe a rischio la carriera di tutti.

In un gesto che dimostra la sua determinazione ad affrontare le conseguenze delle sue azioni, si reca spontaneamente dalle autorità e consegna il suo fucile da cecchino, l’arma del delitto. L’episodio esplora con grande intensità il devastante conflitto interiore di Gibbs, un uomo diviso tra la lealtà personale verso la memoria della sua famiglia e la responsabilità professionale verso la legge che ha giurato di servire. La pressione su di lui aumenta, lasciandolo sempre più isolato e vulnerabile.

Spoiler finale

Il finale dell’episodio è carico di tensione emotiva. Messo alle strette, Gibbs affronta direttamente Lara Macy in un confronto serrato. Sebbene non confessi esplicitamente, le sue parole e il suo sguardo sono un’ammissione implicita del suo coinvolgimento, un atto di giustizia privata compiuto per vendicare la morte della moglie e della figlia. Questa rivelazione crea una profonda spaccatura all’interno della sua squadra: il suo mentore, Mike Franks, lo difende a spada tratta, riconoscendo il dolore che ha motivato il suo gesto. Lala, invece, è visibilmente combattuta tra il dovere professionale e l’affetto per l’amico.

La scena conclusiva è potente e struggente: l’episodio si chiude con Gibbs che, in silenzio, osserva una fotografia della sua amata figlia Cecilia. In questo momento intimo, lo spettatore comprende pienamente che la sua scelta non è stata un atto di fredda vendetta, ma la conseguenza di un dolore insopportabile. Il messaggio finale è chiaro e amaro: la giustizia può assumere forme personali, ma ha sempre un prezzo da pagare.

Cast completo dell’episodio Cecilia di NCIS Origins

Tutti gli attori che prendono parte al cast con i rispettivi personaggi interpretati