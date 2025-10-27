Le trame de Il Paradiso delle Signore, l’amatissima soap opera italiana in onda su Rai 1 alle 16:00, si caricano di tensione e colpi di scena negli episodi inediti previsti dal 27 al 31 ottobre 2025. Questa settimana, le vicende del grande magazzino milanese saranno dominate da decisioni drastiche e rivelazioni sconvolgenti. Il cuore di Marcello sarà messo a dura prova dalla scelta inaspettata di Rosa di lasciare Milano, un evento che getterà un’ombra sul suo imminente matrimonio con Adelaide. Nel frattempo, Odile, sempre più inquieta, troverà il coraggio di affrontare Ettore dopo una scoperta inquietante, mentre Tancredi cercherà di ricostruire un rapporto professionale con Roberto, con l’obiettivo di riconquistare la sua influenza.

Il Paradiso delle Signore 27–31 ottobre 2025, lunedì 27 ottobre

La settimana si apre con una notizia che sconvolge profondamente Marcello: riceve una lettera da Rosa, nella quale la donna gli comunica la sua decisione irrevocabile di lasciare Milano per sempre. Adelaide, notando il turbamento del suo fidanzato, cerca di capire cosa stia succedendo, ma Marcello si chiude in un silenzio impenetrabile. Nel frattempo, Tancredi, deciso a riprendere in mano le redini della sua vita professionale, propone a Roberto di unire le forze per rilanciare la rivista Paradiso Donna attraverso un nuovo e ambizioso progetto editoriale. La giornata si conclude con un’altra scossa emotiva: Odile riceve una telefonata da Ettore che la lascia profondamente sconvolta e piena di dubbi.

Puntata del martedì 28 ottobre

Un’importante opportunità professionale si profila all’orizzonte per Caterina, che riceve una prestigiosa proposta di lavoro da Roma, una scelta che potrebbe cambiare la sua vita. Intanto, Umberto, sempre sospettoso, inizia a indagare sul passato di Greta, convinto che la donna nasconda qualcosa. La tensione sale anche tra Johnny e Delia: quest’ultima lo affronta, accusandolo di essere troppo impulsivo e di non riflettere sulle conseguenze delle sue azioni. La serata si conclude con una mossa strategica di Tancredi, che invita Adelaide a una cena di famiglia, un tentativo palese di riavvicinarsi a lei nonostante l’imminente matrimonio.

Il Paradiso delle Signore 27–31 ottobre 2025, mercoledì 29 ottobre

Dopo giorni di angoscia, Odile trova finalmente il coraggio di affrontare Ettore, chiedendogli spiegazioni dirette e dolorose sul suo passato. Nel frattempo, Marcello, sentendosi schiacciato dal peso degli eventi, si confida con il suo amico fraterno Salvo, ammettendo di non sentirsi affatto pronto per il matrimonio. Tancredi tenta un nuovo approccio con Adelaide, cercando di far leva sui loro ricordi, ma lei, pur turbata, lo respinge con fermezza. La giornata si complica anche per Roberto, che riceve una controproposta da un importante editore milanese, trovandosi di fronte a un bivio professionale.

Puntata del giovedì 30 ottobre

Le indagini di Umberto portano i loro frutti: scopre che Greta ha mentito spudoratamente sul suo curriculum, e ora ha un’arma per metterla con le spalle al muro. È un giorno di addii dolorosi: Caterina decide di accettare l’offerta e parte per Roma, lasciando Delia in un mare di lacrime. La giornata di Marcello viene sconvolta da una visita del tutto inaspettata: Rosa si presenta da lui, tornata a Milano solo per un ultimo, necessario chiarimento. Questo incontro scuote profondamente Adelaide, che appare sempre più indecisa e tormentata riguardo alle nozze.

Il Paradiso delle Signore 27–31 ottobre 2025, venerdì 31 ottobre

La settimana si conclude con una serie di decisioni definitive. Odile riceve un’offerta di lavoro da Parigi, che la pone di fronte a una scelta cruciale per il suo futuro. Dopo il confronto con Rosa, Marcello prende finalmente una decisione definitiva riguardo al suo matrimonio con Adelaide. Sul fronte lavorativo, Tancredi e Roberto mettono da parte le loro divergenze e firmano l’accordo per il rilancio editoriale della rivista. In un finale a sorpresa che lascia tutti senza parole, Adelaide, nonostante i dubbi e le tensioni, riunisce la famiglia e comunica ufficialmente la data delle sue nozze con Marcello.

Dove vederla

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:00. Tutti gli episodi sono disponibili per la visione in streaming, sia in diretta che on demand, sulla piattaforma gratuita RaiPlay.