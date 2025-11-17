La soap opera spagnola La Promessa prosegue con nuovi appassionanti episodi su Rete 4 alle 19:45, durante la settimana dal 17 al 23 novembre 2025, le dinamiche della tenuta si infittiscono in modo esponenziale, concentrandosi in particolare sulle vicende di Angela, Curro, Cruz e Lorenzo. Un subdolo piano per un matrimonio combinato minaccia infatti di distruggere i sogni di un giovane innocente, mentre segreti familiari a lungo custoditi iniziano a emergere prepotentemente in superficie. Contemporaneamente, le vite di Jana, Maria e Samuel si intrecciano in un vortice di confessioni sconvolgenti e lettere misteriose che promettono di cambiare ogni equilibrio. Tra alleanze inaspettate e tradimenti dietro l’angolo, ogni personaggio dovrà quindi affrontare le pesanti conseguenze delle proprie azioni in un crescendo di tensione e colpi di scena.

La Promessa 17–23 novembre 2025: lunedì 17 novembre

Innanzitutto, la settimana si apre con una rivelazione scioccante per Angela. La donna, infatti, scopre con orrore che Cruz e Lorenzo stanno complottando alle spalle di Curro. Il loro piano è a dir poco subdolo: intendono costringere il giovane a un matrimonio di puro interesse economico per consolidare il loro potere. Nel frattempo, Jana, sempre più determinata a far luce sul suo passato, mostra a Ramona gli oggetti che ha rinvenuto all’interno della stanza segreta, sperando che possano finalmente aiutarla a ricostruire la verità sulla sua famiglia.

Martedì 18 novembre

Successivamente, il piano dei marchesi acquista un nuovo e pericoloso alleato. Jacobo, infatti, decide di appoggiare senza riserve il progetto di Cruz e Lorenzo, rendendo la situazione per il povero Curro ancora più disperata. Parallelamente, un nuovo mistero anima la tenuta quando Maria riceve una lettera anonima dal contenuto enigmatico, che la lascia piena di dubbi. Allo stesso tempo, Catalina, la cui gravidanza è ormai nota a tutti, inizia ad affrontare i primi problemi e i malesseri tipici della sua condizione.

La Promessa 17–23 novembre 2025: mercoledì 19 novembre

A metà settimana, una confessione del tutto inaspettata cambia le carte in tavola. In particolare, Samuel decide di rivelare la sua vera identità a Maria, confessandole di essere il figlio illegittimo di un duca. Tuttavia, Angela non si arrende e cerca disperatamente di avvertire Curro, ma il ragazzo, ancora ignaro di tutto, si rifiuta di crederle. Nel frattempo, Jana continua le sue indagini e i suoi sospetti si concentrano sempre di più sulla figura ambigua del Barone de Linaja.

Giovedì 20 novembre

Con il passare dei giorni, la tensione alla tenuta diventa sempre più palpabile. In primo luogo, Cruz, infastidita dall’intromissione di Jana, le proibisce categoricamente di ricevere visite da Ramona. Di conseguenza, Maria, ancora scossa, affronta direttamente Samuel per ottenere ulteriori chiarimenti. Inoltre, la sempre vigile Petra riesce a intercettare una conversazione privata e compromettente tra Ana e Ricardo, ottenendo un’informazione che potrebbe usare a suo vantaggio.

La Promessa 17–23 novembre 2025: venerdì 21 novembre

Verso la fine della settimana, gli scontri diventano inevitabili. Cruz, sentendosi minacciata, affronta Angela e la minaccia apertamente di allontanarla dalla tenuta. Poco dopo, Curro finalmente apprende le vere intenzioni della sua famiglia e rimane profondamente scioccato. A questo punto, Jana, sentendosi con le spalle al muro, capisce che è arrivato il momento di agire e prende la coraggiosa decisione di affrontare direttamente Leocadia.

Sabato 22 novembre

Durante il weekend, i personaggi cercano di gestire le conseguenze degli eventi precedenti. In particolare, Angela, preoccupata per il futuro dei giovani della tenuta, cerca di proteggere Martina dalle crescenti pressioni familiari. Contemporaneamente, Maria, ancora piena di incertezze, si confida con l’amica Pia, esprimendo tutti i suoi dubbi riguardo alla vera natura e alle intenzioni di Samuel.

La Promessa 17–23 novembre 2025: domenica 23 novembre

Infine, la settimana si conclude con ulteriori colpi di scena. Per prima cosa, Jana riceve una nuova lettera che contiene un’informazione cruciale per le sue ricerche. Parallelamente, Ricardo, sentendosi in colpa, rivela un importante segreto a Santos, cambiando la percezione di quest’ultimo sulla situazione. Per concludere, la settimana termina con una cocente umiliazione pubblica per Cruz, un evento che la lascia piena di rabbia e desiderio di vendetta.

Dove vederla

La Promessa va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19:45. Le puntate sono inoltre disponibili in replica sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.