La programmazione pomeridiana di Canale 5 conferma l’appuntamento quotidiano con la soap opera turca Forbidden Fruit. L’emittente trasmette gli episodi inediti dal 24 al 28 novembre 2025 alle ore 14:10. Inoltre, il pubblico può seguire le intricate vicende della famiglia Argun e delle sorelle Yilmaz anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Le puntate di questa settimana promettono grandi stravolgimenti, ponendo al centro della narrazione i personaggi di Yildiz, Zeynep e Alihan. Gli spettatori assisteranno a manovre sociali spregiudicate, scenate di gelosia e una proposta di matrimonio che cambierà radicalmente gli equilibri della serie.

Forbidden Fruit 24–28 novembre 2025: lunedì 24 novembre

Inizialmente, Halit assume una posizione ferma riguardo al futuro di Erim. Infatti, l’imprenditore organizza il trasferimento del ragazzo a Londra. Nello specifico, il padre vuole proteggere il figlio da compagnie che considera pericolose. Tuttavia, questa imposizione genera un forte attrito con Ender. Di conseguenza, lo scontro tra i genitori si inasprisce ulteriormente. Parallelamente, Yildiz mette in atto una strategia ingannevole. Dunque, la giovane adotta un comportamento impeccabile in casa, fingendosi la moglie perfetta. In realtà, ella agisce così per un motivo preciso. Infatti, il suo scopo consiste nel provocare Kemal e suscitare in lui una forte gelosia.

Martedì 25 novembre

Improvvisamente, uno scandalo travolge Zeynep. Nello specifico, alcuni giornali pubblicano fotografie compromettenti che la riguardano. Per questo motivo, la ragazza reagisce con rabbia. Immediatamente, ella affronta Hakan per chiedere spiegazioni sull’accaduto. Successivamente, Zeynep cerca un chiarimento definitivo anche con Alihan. Eppure, la situazione rimane tesa e ricca di incognite.

Forbidden Fruit 24–28 novembre 2025: mercoledì 26 novembre

In seguito, la narrazione si sposta sulla vita sentimentale di Zeynep. Sorprendentemente, la giovane compie un gesto inatteso nei confronti di Dündar. Pertanto, la loro relazione subisce un’evoluzione rapida e significativa. Contemporaneamente, la pressione mediatica non accenna a diminuire. Anzi, i pettegolezzi sui protagonisti aumentano, rendendo la vita sociale dei personaggi sempre più complessa.

Giovedì 27 novembre

Yildiz non intende fermarsi. Al contrario, la donna intensifica le sue manovre per riavvicinare a sé Kemal, sfruttando ogni occasione disponibile. Dall’altra parte, Ender osserva le mosse della rivale. Perciò, la donna cerca attivamente nuovi alleati e appoggi strategici per contrastare l’ascesa di Yildiz all’interno della famiglia.

Forbidden Fruit 24–28 novembre 2025: venerdì 28 novembre

Infine, la settimana si chiude con un colpo di scena clamoroso. Infatti, Dündar riceve una proposta sconvolgente proprio da Zeynep: la ragazza gli chiede di sposarla. Di conseguenza, questo evento crea un vero terremoto emotivo. Soprattutto, il pubblico attende di scoprire la reazione di Alihan, il quale rimane pietrificato di fronte a questa scelta improvvisa. In conclusione, la puntata lascia gli spettatori con il fiato sospeso in attesa degli sviluppi futuri.