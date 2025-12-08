La soap opera spagnola La Promessa prosegue la messa in onda su Rete 4, mantenendo l’appuntamento fisso alle ore 19:45. La settimana che va da lunedì 8 a domenica 14 dicembre 2025 riserverà al pubblico episodi inediti, ricchi di tensione, segreti e confronti drammatici. I protagonisti principali di questo ciclo di appuntamenti sono Jana, la cui incessante ricerca della verità guida molteplici sviluppi, Dolores, il cui passato riserva ancora misteri, Cruz, la cui freddezza e la sete di potere non conoscono limiti, Angela, l’ultima arrivata, Curro, costretto a confrontarsi con una realtà difficile, e Martina, combattuta tra dovere e sentimento. Le vicende personali si intrecciano con i segreti della tenuta, portando a una settimana ricca di rivelazioni e colpi di scena.

La Promessa 8–14 dicembre 2025: lunedì 8 dicembre

In questo primo appuntamento della settimana, Jana scopre in modo inatteso un segreto cruciale che coinvolge direttamente Dolores, gettando nuova luce sul passato della domestica. Parallelamente, Cruz, temendo per la stabilità della tenuta, lancia una minaccia esplicita e diretta ad Angela per intimorirla. Intanto, Curro, sempre più attento alle dinamiche familiari, comincia a nutrire seri sospetti nei confronti del comportamento ambivalente di Lorenzo.

La Promessa martedì 9 dicembre

La tensione raggiunge un nuovo picco: Angela, non tollerando l’intimidazione, affronta a viso aperto Cruz in uno scontro verbale che rischia di avere pesanti conseguenze. Martina si trova in uno stato di grande confusione emotiva, combattuta tra il dovere e i suoi veri sentimenti. Nel frattempo, Maria riceve una lettera misteriosa e anonima, il cui contenuto la getta in uno stato di allarme e incertezza.

La Promessa 8–14 dicembre 2025: mercoledì 10 dicembre

Spinta dalla sua sete di verità, Jana decide di indagare attivamente sull’esistenza e sulla funzione di una stanza segreta all’interno della tenuta. Angela, oppressa dalle recenti minacce, si confida con Catalina, rivelandole tutte le sue paure e le preoccupazioni. Contemporaneamente, si assiste a un confronto deciso: Ricardo affronta Ana riguardo a una questione delicata che li riguarda entrambi.

La Promessa giovedì 11 dicembre

Cruz, per allontanare la sua rivale, organizza un piano machiavellico e dettagliato contro Angela. In un altro sviluppo, Martina, dopo lunghe riflessioni, prende una decisione molto importante che potrebbe cambiare il suo futuro. Nello stesso momento, Jana riceve un messaggio criptico e misterioso, un indizio che la spinge a proseguire le sue indagini con maggiore determinazione.

La Promessa 8–14 dicembre 2025: venerdì 12 dicembre

Curro, non sopportando più l’atteggiamento ambiguo, affronta in modo diretto Lorenzo in un acceso litigio che porta a galla vecchi rancori. Angela, preoccupata per le sorti dell’amica, cerca di proteggere in ogni modo Martina dalle conseguenze delle sue recenti scelte. Nel frattempo, Ramona, un personaggio chiave per i segreti del passato, rivela un dettaglio cruciale e inatteso a Jana.

La Promessa sabato 13 dicembre

Il grande giorno della rivelazione: Jana scopre finalmente un collegamento inatteso e significativo tra il passato di Dolores e la misteriosa stanza segreta che sta indagando. Cruz celebra con soddisfazione un successo personale, convinta di aver trionfato sulle sue avversarie. Nel frattempo, Maria si confida con Pia, esponendole tutti i suoi dubbi e le sue incertezze riguardo alla lettera anonima ricevuta in precedenza.

La Promessa domenica 14 dicembre

La tensione raggiunge il suo culmine: Angela riceve una minaccia definitiva che la costringe a una reazione immediata. Curro, messo alle strette dagli eventi, prende una decisione drastica che avrà ripercussioni su tutta la famiglia. La settimana si chiude con un acceso confronto tra Jana e Cruz, con la domestica che sfida apertamente l’autorità della marchesa.

Dove vederla

La soap opera La Promessa va in onda quotidianamente su Rete 4 alle ore 19:45. Tutte le repliche delle puntate e la possibilità di rivedere gli episodi sono disponibili gratuitamente sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.