Lunedì 15 dicembre, su Sky Uno, è in onda l’ultima puntata di IT Welcome to Derry. Con l’appuntamento, dunque, giunge al termine la prima stagione della serie evento.

IT Welcome to Derry ultima puntata, regista e dove è girata

Anche in occasione del finale di stagione, colui che cura la regia di IT Welcome to Derry è Anthony Muschietti. La sceneggiatura, scritta con l’obiettivo di dar vita al prequel dei film IT e di IT Capitolo Due, usciti nei cinema nel 2017 e 2019, è firmata da Jason Fuchs e Brad Caleb Kane, che sono gli ideatori del progetto.

Girata in Canada, fra Toronto e Port Hope, la serie è in onda, in Italia su Sky Atlantic, in contemporanea con gli Stati Uniti. Qui, infatti, le puntate sono proposte la domenica sera, sull’emittente HBO. Nonostante sia oramai in procinto di finire il primo capitolo, il futuro della serie dedicata ad IT sembra già scritto. La produzione, infatti, ha confermato che saranno realizzate tre stagioni, ognuna dedicata ad un differente ciclo vitale del noto pagliaccio nato dalla mente di Stephen King.

IT Welcome to Derry ultima puntata, la trama

Nel corso dell’ottava ed ultima puntata di IT Welcome to Derry, il generale Shaw prosegue con la missione iniziata oramai già da qualche puntata. Il suo obiettivo, infatti, è quello di riuscire ad individuare e tentare di neutralizzare quella che sembra essere una grave minaccia alla città.

Nel frattempo, all’interno della comunità regna il caos. Gli adulti, infatti, devono affrontare le conseguenze sia delle azioni di Shaw che dei drammatici eventi avvenuti a Derry, dove oramai regna la tensione, soprattutto dopo il terribile attacco che ha provocato la strage del Black Spot.

Spoiler finale

In un contesto di questo tipo, durante l’ultima puntata della serie, i bambini, gli Hanlon, Rose e Dick comprendono che è necessario intervenire per cercare di mettere fine alla lunga serie di eventi drammatici che stanno sconvolgendo la città. Consapevoli dell’esistenza di un’entità maligna, decidono di farsi carico del destino di Derry.

IT Welcome to Derry ultima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante IT Welcome to Derry.