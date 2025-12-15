La soap opera turca Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma) prosegue il suo appuntamento quotidiano su Canale 5, mantenendo l’orario delle 14:10. La settimana che va da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre 2025 vedrà la messa in onda di episodi inediti, intensi e ricchi di intrighi, tradimenti e nuove svolte amorose. I protagonisti centrali di questo ciclo settimanale sono le rivali Yildiz ed Ender, i tormentati Alihan e Zeynep, e i potenti Halit, Kemal e Zehra. Le loro vite si intrecceranno in un turbine di gelosie e strategie personali e finanziarie.

Forbidden Fruit 15–19 dicembre 2025: lunedì 15 dicembre 2025

In questo primo episodio della settimana, Yildiz si trova in una posizione di estrema vulnerabilità: viene smascherata pubblicamente per un suo inganno proprio da Ender, la sua acerrima rivale. Di conseguenza, Alihan, turbato e confuso dagli eventi, decide di allontanarsi da Zeynep, lasciando il loro rapporto in sospeso. Intanto, Halit, sempre concentrato sui suoi affari, inizia a nutrire seri sospetti nei confronti del comportamento ambivalente di Kemal.

Forbidden Fruit martedì 16 dicembre 2025

Zehra, spinta dalla rabbia e dal risentimento, affronta direttamente Yildiz in uno scontro ad alta tensione, criticandone apertamente le azioni. Ender, per continuare a tessere le sue trame, si allea nuovamente con la sua complice, Irem, ordiscendo un nuovo piano segreto. Parallelamente, il confuso Alihan si confida con Zeynep, rivelandole tutti i suoi dubbi e le incertezze riguardo al futuro del loro legame.

Forbidden Fruit 15–19 dicembre 2025: mercoledì 17 dicembre 2025

Halit riceve un’interessante e inattesa proposta d’affari che potrebbe cambiare le sorti della sua azienda e i suoi equilibri finanziari. Nonostante sia stata smascherata, Yildiz tenta disperatamente di riconquistare la fiducia dei membri della sua famiglia, cercando di riparare al danno fatto. Nel frattempo, Zeynep riceve un inatteso invito da Dündar, un gesto che la spinge a riflettere sul suo futuro sentimentale.

Forbidden Fruit giovedì 18 dicembre 2025

La vendicativa Ender organizza un nuovo e astuto piano contro Yildiz, con l’obiettivo di farla cadere definitivamente in rovina. La tensione emotiva tra Alihan e Zeynep culmina in un acceso scontro verbale. Nello stesso episodio, Halit decide di affrontare con decisione Zehra riguardo a una questione delicata che coinvolge il suo comportamento recente.

Forbidden Fruit 15–19 dicembre 2025: venerdì 19 dicembre 2025

La settimana culmina con una decisione inaspettata: Yildiz, sentendosi messa alle strette, prende una decisione drastica e inattesa che avrà ripercussioni su tutti i personaggi. Di conseguenza, Ender festeggia apertamente il suo successo, convinta di aver trionfato sulla rivale. Nel frattempo, Alihan, sopraffatto dai suoi dubbi e dal caos emotivo, si allontana definitivamente da Zeynep, lasciando la loro storia in un punto di non ritorno.

Dove vederla

La soap opera Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 alle ore 14:10, dal lunedì al venerdì. Tutte le repliche delle puntate e la possibilità di rivedere gli episodi sono disponibili gratuitamente sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, che offre l’intero catalogo della soap.