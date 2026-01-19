L’appassionante soap opera turca Forbidden Fruit continua a dominare il pomeriggio televisivo di Canale 5. L’appuntamento fisso delle ore 14:10 riserva episodi inediti e ricchi di pathos nella settimana che va dal 19 al 23 gennaio 2026. Infatti, le trame si concentrano sulle complesse dinamiche che legano Yildiz, Ender, Alihan, Zeynep, Halit, Kemal e Zehra. Dunque, gli spettatori assisteranno a una serie di scontro frontali, decisioni sofferte e strategie occulte che modificheranno gli equilibri di potere all’interno della famiglia Argun.

Forbidden Fruit 19–23 gennaio 2026: lunedì 19 gennaio 2026

Innanzitutto, la settimana si apre con un clima di forte belligeranza. Nella puntata di lunedì, Yildiz decide di abbandonare ogni esitazione. Pertanto, la giovane affronta Ender in un faccia a faccia durissimo, determinata a difendere la propria posizione. Contemporaneamente, la stabilità emotiva di Alihan vacilla. Infatti, l’uomo sceglie di allontanarsi da Zeynep, creando una distanza dolorosa e inaspettata tra loro. Inoltre, Halit osserva con crescente diffidenza le azioni di chi lo circonda. Nello specifico, l’imprenditore sospetta fortemente di Kemal e inizia a indagare sulle sue vere intenzioni.

Forbidden Fruit martedì 20 gennaio 2026

Successivamente, l’episodio di martedì porta nuove accuse e tensioni domestiche. Zehra perde la pazienza e accusa apertamente Yildiz di essere la fonte di ogni problema familiare. Nel frattempo, Ender non resta inattiva. Al contrario, la donna trama nell’ombra e coinvolge Irem nei suoi piani vendicativi, cercando nuove alleanze. Intanto, Alihan cerca un chiarimento, ma ottiene l’effetto opposto. Egli confida a Zeynep i suoi dubbi profondi sulla loro relazione, lasciando la ragazza in uno stato di profonda incertezza e tristezza.

Forbidden Fruit 19–23 gennaio 2026: mercoledì 21 gennaio 2026

A metà settimana, ovvero mercoledì, le vicende lavorative si intrecciano con quelle personali. Halit riceve un’interessante proposta d’affari che potrebbe espandere il suo impero. Parallelamente, Yildiz comprende la precarietà della sua situazione. Per questo motivo, tenta disperatamente di riconquistare la fiducia perduta della famiglia attraverso gesti concilianti. In aggiunta, un terzo incomodo entra nella vita di Zeynep. La ragazza riceve un invito inatteso da parte di Dündar, un evento che potrebbe scatenare nuove dinamiche di gelosia.

Forbidden Fruit giovedì 22 gennaio 2026

In seguito, giovedì segna un’escalation del conflitto. Infatti, Ender organizza un piano astuto e dettagliato contro la nemica Yildiz, sperando di infliggerle il colpo di grazia definitivo. Di conseguenza, il nervosismo contagia anche le altre coppie. Alihan e Zeynep si scontrano nuovamente, dimostrando l’impossibilità di trovare un punto d’incontro. Allo stesso tempo, Halit dimostra la sua fermezza. Egli affronta Zehra per porre un freno ai suoi comportamenti impulsivi e ristabilire l’ordine.

Forbidden Fruit 19–23 gennaio 2026: venerdì 23 gennaio 2026

Infine, la settimana si chiude venerdì con svolte drammatiche per tutti i protagonisti. Yildiz, ormai con le spalle al muro, prende una decisione drastica che cambierà il suo futuro. Mentre lei affronta le conseguenze, Ender festeggia con soddisfazione il suo successo tattico. Concludendo, la storia d’amore tra i due giovani protagonisti subisce una frattura apparentemente insanabile. Alihan si allontana in modo definitivo da Zeynep, chiudendo un capitolo importante e lasciando il pubblico con il fiato sospeso in attesa della settimana successiva.

Dove vederla

Il pubblico può seguire le puntate su Canale 5 alle ore 14:10 oppure guardarle in streaming on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.