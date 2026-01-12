L’appassionante soap opera turca Forbidden Fruit prosegue la sua inarrestabile corsa nel pomeriggio di Canale 5. L’appuntamento quotidiano, fissato per le ore 14:10, offre al pubblico episodi inediti e ricchi di colpi di scena nella settimana che va dal 12 al 16 gennaio 2026. Infatti, la narrazione si concentra sulle complesse dinamiche che coinvolgono i personaggi di Yildiz, Ender, Alihan, Zeynep, Halit, Kemal e Zehra. Dunque, nuovi intrighi, tradimenti e rivelazioni attendono i telespettatori in queste puntate imperdibili.

Forbidden Fruit 12–16 gennaio 2026: lunedì 12 gennaio 2026

Innanzitutto, la settimana inizia con una tensione palpabile. Nella puntata di lunedì, Yildiz decide che il momento di tacere è finito. Pertanto, la donna affronta Ender in un duro scontro faccia a faccia, stanca delle continue manipolazioni della rivale. Contemporaneamente, la situazione sentimentale tra Alihan e Zeynep subisce una battuta d’arresto. Infatti, l’uomo sceglie di allontanarsi dalla fidanzata per riflettere in solitudine sulla loro complessa situazione. Inoltre, Halit osserva con attenzione ogni mossa di Kemal. L’imprenditore, di conseguenza, inizia a nutrire seri sospetti nei confronti del giovane, temendo che nasconda segreti pericolosi per l’azienda.

Forbidden Fruit martedì 13 gennaio 2026

Successivamente, l’episodio di martedì porta nuovi conflitti all’interno della villa. Nello specifico, Zehra perde la pazienza e lancia pesanti accuse contro Yildiz, creando un clima irrespirabile in famiglia. Nel frattempo, Ender non resta a guardare. Al contrario, la donna trama nell’ombra insieme a Irem, cercando di stringere nuove alleanze per raggiungere i suoi scopi vendicativi. Intanto, Alihan cerca un chiarimento, ma finisce per complicare le cose. Egli apre il suo cuore e confida a Zeynep i suoi dubbi più profondi, lasciando la ragazza in uno stato di profonda incertezza.

Forbidden Fruit 12–16 gennaio 2026: mercoledì 14 gennaio 2026

A metà settimana, ovvero mercoledì, l’attenzione si sposta sugli affari. Infatti, Halit riceve un’importante proposta commerciale che potrebbe cambiare le sorti del suo impero. Parallelamente, Yildiz tenta disperatamente di riconquistare la fiducia perduta della famiglia Argun, mettendo in atto una strategia rischiosa. In aggiunta, la vita sentimentale di Zeynep si arricchisce di un nuovo elemento. La ragazza riceve un invito inaspettato da parte di Dündar, un gesto che potrebbe scatenare la gelosia di Alihan.

Forbidden Fruit giovedì 15 gennaio 2026

In seguito, giovedì porta le tensioni al punto di rottura. Infatti, Ender organizza un piano astuto e crudele contro la nemica Yildiz, sperando di esporla definitivamente davanti a tutti. Di conseguenza, il nervosismo generale influenza anche le altre coppie. Alihan e Zeynep si scontrano nuovamente, dimostrando che le loro incomprensioni sono tutt’altro che risolte. Allo stesso tempo, Halit dimostra la sua autorità. Egli affronta Zehra per chiarire la situazione una volta per tutte, imponendo la sua volontà sulla figlia.

Forbidden Fruit 12–16 gennaio 2026: venerdì 16 gennaio 2026

Infine, la settimana si chiude venerdì con una svolta decisiva per tutti i protagonisti. Infatti, Yildiz, messa alle strette dagli eventi recenti, prende una decisione drastica per il suo futuro che lascerà il pubblico senza parole. Mentre la protagonista soffre, Ender festeggia con grande soddisfazione il suo successo personale, credendo di aver vinto la guerra. Concludendo, la storia d’amore principale subisce un colpo durissimo: Alihan si allontana in modo definitivo da Zeynep, chiudendo apparentemente un capitolo importante della loro vita.

Dove vederla

Il pubblico può seguire le puntate su Canale 5 alle 14:10 oppure guardarle in streaming on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.