L’appassionante soap opera spagnola La Promessa continua a tenere incollati i telespettatori allo schermo su Rete 4. L’appuntamento quotidiano, fissato per le ore 19:45, riserva episodi inediti e ricchi di tensione nella settimana che va dal 19 al 25 gennaio 2026. Infatti, le trame si concentrano sulle complesse vicende di Jana, Dolores, Cruz, Curro, Angela, Martina e Ramona. Dunque, nuovi segreti, minacce velate e rivelazioni sconvolgenti attendono il pubblico in queste puntate imperdibili.

La promessa 19–25 gennaio 2026: lunedì 19 gennaio 2026

Innanzitutto, la settimana inizia con una scoperta fondamentale. Nella puntata di lunedì, Jana individua un nuovo e prezioso indizio che riguarda il misterioso passato di Dolores. Contemporaneamente, la marchesa Cruz non tollera ostacoli e minaccia pesantemente Angela per mantenere il controllo sulla servitù. Inoltre, Curro inizia a nutrire dubbi sempre più forti e sospetta delle reali intenzioni di Lorenzo.

La Promessa martedì 20 gennaio 2026

Successivamente, l’episodio di martedì mostra una reazione inaspettata. Infatti, Angela trova il coraggio necessario e affronta Cruz a viso aperto, sfidando la sua autorità. Nel frattempo, la giovane Martina vive un momento di profonda confusione sentimentale e personale. Intanto, l’atmosfera si fa inquietante per Maria, la quale riceve una lettera anonima che turba la sua serenità.

La promessa 19–25 gennaio 2026: mercoledì 21 gennaio 2026

A metà settimana, ovvero mercoledì, le indagini proseguono senza sosta. Jana concentra le sue attenzioni sulla misteriosa stanza segreta della tenuta, cercando risposte nascoste. Parallelamente, Ricardo ha un duro scontro verbale e affronta Ana per chiarire questioni in sospeso. In aggiunta, Ramona rompe il silenzio e rivela un dettaglio cruciale che potrebbe cambiare le sorti di molti personaggi.

La Promessa giovedì 22 gennaio 2026

In seguito, giovedì porta la tensione alle stelle. Infatti, Cruz perde completamente il controllo dei suoi nervi davanti a tutta la famiglia, creando imbarazzo e paura. Di conseguenza, Curro capisce che non può più attendere e prende una decisione drastica per il suo futuro. Allo stesso tempo, Jana riceve un messaggio enigmatico che riaccende le sue speranze e i suoi timori.

La promessa 19–25 gennaio 2026: venerdì 23 gennaio 2026

Venerdì, la situazione precipita per alcuni protagonisti. Nello specifico, Angela teme seriamente per la propria sicurezza personale all’interno del palazzo. Tuttavia, Cruz non si ferma e tenta di manipolare la nipote Martina per i suoi scopi egoistici. Infine, Maria cerca conforto e confida a Pia i suoi dubbi più angoscianti riguardo alla missiva ricevuta.

La Promessa sabato 24 gennaio 2026

Sabato, la verità si avvicina. Jana scopre finalmente un collegamento diretto e inquietante tra Dolores e il Barone. Mentre la protagonista elabora la notizia, Cruz festeggia con arroganza un successo momentaneo. Perciò, Curro decide di agire e affronta Lorenzo in un confronto decisivo.

La promessa 19–25 gennaio 2026: domenica 25 gennaio 2026

Concludendo la settimana, domenica riserva colpi di scena finali. Angela riceve una nuova e pericolosa minaccia. Nonostante ciò, Jana non indietreggia e affronta Cruz per difendere la verità. In conclusione, Ricardo compie una scelta inattesa che sconvolge totalmente l’equilibrio della tenuta e lascia tutti senza parole.

Dove vederla

Il pubblico può seguire le puntate su Rete 4 alle ore 19:45 oppure utilizzare la diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.