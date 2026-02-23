Settimana ad altissima tensione per Forbidden Fruit (Yasak Elma): nelle puntate in onda dal 23 al 28 febbraio 2026 su Canale 5, gli equilibri alla villa di Halit vacillano pericolosamente. Sospetti, minacce e nuove alleanze cambiano radicalmente gli scenari, mentre la spietata Şahika vede per la prima volta incrinarsi il controllo assoluto che esercitava sulla famiglia Argun.

Tra colpi di scena e rivelazioni shock, il destino di Yildiz e Ender si intreccia nuovamente in una lotta per la sopravvivenza sociale e personale. La villa diventa il teatro di un gioco psicologico in cui ogni mossa può essere fatale, portando Halit a dubitare di chiunque lo circondi.

Lunedì 23 febbraio – Forbidden Fruit 23–28 febbraio 2026

Yildiz è in procinto di lasciare la villa quando, proprio davanti al cancello, cade rovinosamente nel tentativo di evitare un’auto in corsa. Halit, sinceramente preoccupato per la sua salute e per quella del bambino, decide di bloccare la sua partenza e farla rientrare in casa affinché possa ristabilsi completamente.

In un clima di estrema tensione, Halit invita Ender a esporre la sua versione dei fatti davanti a tutta la famiglia. Il racconto della donna scuote profondamente la sensibilità di Erim e mette in serio allarme Şahika: la donna è consapevole che queste rivelazioni potrebbero smantellare pezzo dopo pezzo i suoi piani di conquista.

Martedì 24 febbraio 2026

Şahika non riesce a nascondere la sua inquietudine. Halit, influenzato dalle recenti scoperte, inizia a nutrire seri dubbi sull’accusa mossa a Yildiz di aver avvelenato Erim. Questo cambio di rotta del patriarca fa vacillare le strategie di Şahika, che sente il terreno mancarle sotto i piedi.

Nel frattempo, in un contesto più sereno, Caner e Kaya comunicano a Leyla una splendida notizia: potrà finalmente riprendere gli studi universitari. La comunicazione riaccende nella ragazza un entusiasmo e una speranza per il futuro che sembravano perduti.

Mercoledì 25 febbraio – Forbidden Fruit 23–28 febbraio 2026

Seguendo il consiglio di Sibel, Leyla decide di recarsi in facoltà per regolarizzare la sua posizione accademica. Nonostante inizialmente avesse pensato di inventare una scusa per andare da sola, Kaya si offre galantemente di accompagnarla, mettendo la ragazza in una situazione di disagio.

Tuttavia, durante il tragitto, una telefonata urgente e imprevista costringe Kaya a cambiare i suoi piani e a tornare in ufficio, lasciando Leyla ad affrontare da sola l’ingresso in università e i rischi che questo comporta per il suo segreto.

Giovedì 26 febbraio 2026

Leyla scorge Kaya alla fermata dell’autobus e, quando lui le domanda con curiosità l’esito della giornata accademica, lei mente spudoratamente affermando di non essere riuscita a entrare a causa dello smarrimento del tesserino. Poco dopo, Kaya, rimasto senza una compagna per un’importante cena d’affari, invita Leyla; lei, dopo un momento di esitazione, finisce per accettare.

Alla villa, intanto, monta l’attesa per Sabri, l’uomo chiamato a testimoniare l’innocenza di Ender. Ma il piano fallisce: durante l’interrogatorio davanti a Erim, l’uomo nega categoricamente di aver soccorso Ender. È evidente lo zampino di Şahika, che ha minacciato Sabri promettendo terribili ritorsioni contro sua madre.

Venerdì 27 febbraio – Forbidden Fruit 23–28 febbraio 2026

Halit ha un colloquio con l’avvocato Metin per ottenere aggiornamenti sulla cruciale gara d’appalto. Dalle parole del legale iniziano a emergere pesanti sospetti proprio su Kaya, mettendo in dubbio la sua lealtà professionale. Nel frattempo, Yildiz informa Halit che, per complicazioni mediche, dovrà sottoporsi a un parto cesareo, aumentando lo stato di ansia generale.

La serata prende una piega inaspettata quando Kaya porta Leyla a una festa di gala. Qui, la ragazza fa un incontro ravvicinato con un fantasma del suo passato e, colta dal panico, scappa via dall’evento senza farsi notare da nessuno, lasciando Kaya confuso.

Sabato 28 febbraio 2026

Ender decide di giocare a carte scoperte con Yildiz e la mette in guardia: è convinta che Şahika stia preparando una trappola legale per convincere Halit, attraverso test falsificati, di non essere il vero padre del bambino che Yildiz porta in grembo.

Davanti a questa minaccia comune, le due eterne nemiche decidono di stipulare un’alleanza d’acciaio per distruggere Şahika. Intanto, Leyla cerca di ricucire il rapporto con Kaya scusandosi per la fuga dalla festa e inventando una scusa plausibile per non rivelare la vera identità della persona incontrata.