Nuovi intrighi e colpi di scena nelle puntate de La Promessa: la soap spagnola in costume, in onda in prima visione su Rete 4, promette una settimana dal 23 febbraio al 1 marzo 2026 ricca di rivelazioni clamorose. Tra matrimoni celebrati nell’ombra e verità biologiche che tornano a galla, la tenuta dei Luján si conferma il centro di tensioni sempre più forti.

La programmazione è prevista ogni sera intorno alle 19:45, con repliche mattutine verso le 7:00. Per chi dovesse perdere gli appuntamenti lineari, tutte le puntate sono disponibili on-demand sul portale Mediaset Infinity.

Lunedì 23 febbraio – La Promessa 23 febbraio – 1 marzo 2026

Manuel decide di accettare il finanziamento offerto da Burdina per dare finalmente slancio alla sua attività. Parallelamente, Catalina e Adriano comunicano ufficialmente a Leocadia la rinuncia alle nozze pubbliche; in realtà, i due stanno pianificando un matrimonio segreto con la complicità di Alonso. Catalina, in cerca di un legame sincero, chiede a Simona di accompagnarla all’altare.

Mentre Petra inizia a lavorare nel forno di Alicia, la servitù è in fermento per l’evidente legame tra Emilia e Romulo: Pia decide che è il momento di pretendere spiegazioni. Il vero terremoto emotivo arriva però da Curro, che confessa a Eugenia di non essere suo figlio, bensì il figlio biologico di Romulo.

Martedì 24 febbraio 2026

I fondi di Burdina arrivano nelle mani di Manuel, permettendogli di avviare concretamente i suoi progetti. Catalina e Adriano, intanto, limano i dettagli del loro piano clandestino insieme a Simona, cercando di non attirare l’attenzione degli altri membri della famiglia.

Petra affronta il suo primo giorno nel forno, mentre Eugenia non nasconde il suo fastidio nel vedere Leocadia sistemata proprio nella camera di Cruz. Sul fronte della servitù, Pia ottiene finalmente da Emilia una confessione sul suo passato burrascoso con il maggiordomo Romulo.

Mercoledì 25 febbraio – La Promessa 23 febbraio – 1 marzo 2026

Sconvolta dalle parole di Curro, Eugenia decide di affrontare Alonso per avere chiarimenti definitivi sulla sua identità. Emilia si confida con Donna Pia, rivelando un retroscena doloroso: da giovane era la fidanzata di Romulo, ma lui l’aveva abbandonata senza alcuna spiegazione, lasciandola nel dubbio per anni.

Manuel e Toño iniziano le trattative per l’acquisto di macchinari industriali: l’affare è imperdibile, ma richiede rapidità. Toño parte per Valverde De La Jara per concludere l’acquisto, una mossa che scatena la furia del Capitano De La Mata. Nel frattempo, i preparativi per le nozze segrete subiscono una battuta d’arresto a causa di una notizia inattesa portata da Padre Samuel.

Thursday 26 febbraio 2026

Il clima si fa teso quando Eugenia pretende risposte da Alonso in merito alla nascita di Curro. Intanto, tra Emilia e Pia avviene un chiarimento definitivo che sembra mettere pace tra le due donne riguardo al passato comune con Romulo.

A Valverde De La Jara, Toño cerca di finalizzare l’affare dei macchinari nonostante le difficoltà logistiche. L’assenza improvvisa dei mezzi di trasporto necessari scatena una violenta reazione nel Capitano De La Mata, mentre Catalina e Adriano devono gestire un ostacolo burocratico imprevisto per le loro nozze.

Venerdì 27 febbraio – La Promessa 23 febbraio – 1 marzo 2026

Dopo lunghe insistenze, Catalina e Adriano convincono Padre Samuel a officiare il matrimonio in segreto. Simona garantisce il suo silenzio assoluto, promettendo anche a Candela di non far trapelare la notizia. La gioia per l’accordo è però offuscata dalla preoccupazione di Manuel: il figlio, inviato a Valverde con una grossa somma di denaro, non dà più notizie di sé.

Martina si apre finalmente con Jacobo e Angela, rivelando i dettagli del suo passato condiviso con Curro. Nel frattempo, Lorenzo continua la sua subdola opera di destabilizzazione psicologica nei confronti di Eugenia.

Sabato 28 febbraio 2026

È il giorno del sì: Catalina e Adriano si uniscono finalmente in matrimonio in una cerimonia clandestina. Simona tiene fede alla parola data, ma la sua ansia cresce a causa del mancato rientro del figlio di Manuel. Padre Samuel tenta di placare gli animi e consiglia a Petra di avere pazienza con il resto della servitù, che continua a guardarla con sospetto.

Lorenzo non demorde e continua a mettere pressione a Eugenia, alimentando in lei dubbi e sospetti sempre più inquietanti sulla sua famiglia e sul suo ruolo all’interno della tenuta.

Domenica 1 marzo 2026 – La Promessa 23 febbraio – 1 marzo 2026

La settimana si chiude con un nuovo picco di tensione: Angela riceve una minaccia anonima che mette in allarme tutta la tenuta. La situazione precipita quando Jana decide di affrontare Cruz a viso aperto.

Il confronto tra la domestica e la marchesa promette di cambiare per sempre gli equilibri di potere a La Promessa, lasciando i telespettatori con interrogativi destinati a essere risolti solo nei prossimi episodi.