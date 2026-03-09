Le trame di Forbidden Fruit entrano in una fase di altissima tensione nella settimana che va dal 9 al 13 marzo 2026. In onda su Canale 5 alle 14:10, la soap turca continua a dominare il pomeriggio televisivo con un mix esplosivo di ambizione, vendetta e amori tormentati. Questa settimana, il focus si sposta sulla lotta per la sopravvivenza sociale di Yildiz e sulle crepe, ormai insanabili, nel rapporto tra Alihan e Zeynep.

Mentre i lussuosi uffici della holding e le ville sul Bosforo fanno da cornice a trattative spietate, i sentimenti diventano spesso merce di scambio. I telespettatori assisteranno a un vero e proprio rimescolamento delle carte, dove le alleanze storiche verranno messe a dura prova da nuove e inaspettate rivelazioni.

Lunedì 9 marzo – Forbidden Fruit 9–13 marzo 2026

La settimana inizia con un nuovo incubo per Yildiz. La giovane moglie di Halit si ritrova al centro di uno scandalo orchestrato ad arte per screditarla agli occhi del marito. Una serie di prove artefatte suggerisce un suo coinvolgimento in affari poco trasparenti, mettendo a serio rischio la sua permanenza nella villa.

Ender, sempre pronta a cogliere ogni segnale di debolezza della sua rivale, non perde tempo. La donna sfrutta immediatamente la situazione per insinuare dubbi in Halit, cercando di convincerlo che Yildiz non sia altro che un’opportunista senza scrupoli. Il clima in casa Argun diventa elettrico, con Yildiz costretta a difendersi da accuse che sembrano impossibili da smontare.

Martedì 10 marzo – Lo scontro tra Alihan e Zeynep

La tensione non risparmia la coppia formata da Alihan e Zeynep. I due protagonisti affrontano una discussione furibonda causata dai continui segreti di Alihan e dal suo atteggiamento scostante. Zeynep, stanca di essere messa in secondo piano rispetto ai piani di vendetta dell’uomo, pone un ultimatum che gela il giovane imprenditore.

Contemporaneamente, Zehra decide di schierarsi apertamente contro la matrigna. La figlia di Halit, influenzata dalle parole di Ender, accusa pesantemente Yildiz di aver manipolato il padre per ottenere vantaggi economici. Lo scontro tra le due donne avviene davanti a tutto il personale della villa, rendendo l’umiliazione di Yildiz pubblica e difficile da dimenticare.

Mercoledì 11 marzo – Forbidden Fruit 9–13 marzo 2026

Mentre la vita privata è nel caos, Halit Argun deve concentrarsi sugli affari. L’imprenditore riceve una proposta di partnership internazionale che potrebbe risollevare le sorti della sua azienda, ma l’accordo richiede garanzie che mettono Halit sotto pressione. Dietro questa proposta, però, potrebbero nascondersi le ombre di vecchi nemici pronti a tutto per vederlo fallire.

Nel frattempo, Zeynep cerca di distrarsi dai problemi amorosi. La ragazza riceve un invito inaspettato da Dündar, che sembra intenzionato a corteggiarla in modo serio. Questo nuovo ingresso nella vita di Zeynep non passa inosservato ad Alihan, la cui gelosia inizia a logorarlo profondamente, spingendolo verso reazioni ancora più estreme.

Giovedì 12 marzo – Il nuovo piano di Ender e il gelo di Alihan

Ender non si accontenta dei piccoli successi e mette in atto un piano ancora più sofisticato. La sua intenzione è quella di riprendersi il posto che le spetta accanto a Halit, utilizzando Kemal come pedina per destabilizzare ulteriormente Yildiz. Ender sa perfettamente quali tasti toccare per scatenare la furia di Halit e prepara una trappola che sembra non lasciare via d’uscita alla sua nemica.

In ufficio, il distacco tra Alihan e Zeynep diventa abissale. L’uomo, incapace di gestire le proprie emozioni e il senso di colpa per il passato, decide di allontanarsi definitivamente dalla ragazza, trattandola con una freddezza professionale che ferisce Zeynep più di mille parole. La rottura sembra ormai definitiva, con Alihan che si chiude nel suo ufficio per pianificare la sua prossima mossa contro il clan Argun.

Venerdì 13 marzo – Forbidden Fruit 9–13 marzo 2026

L’episodio conclusivo della settimana vede Yildiz giungere a un punto di rottura. Rendendosi conto che la difesa passiva non porterà a nulla, la ragazza prende una decisione drastica che lascia Halit senza parole. Yildiz decide di giocare il tutto per tutto, rischiando la sua posizione pur di smascherare chi trama contro di lei, dando vita a un confronto diretto con Ender che promette scintille.

Tuttavia, il vero colpo di scena arriva da Alihan. Durante una riunione aziendale che doveva sancire il futuro della holding, l’uomo annuncia una scelta radicale che cambia le regole del gioco per tutti i protagonisti. Questa decisione non riguarda solo gli affari, ma ha pesanti ripercussioni sulla vita di Zeynep, costringendo tutti a riconsiderare le proprie posizioni. Il finale di settimana lascia i telespettatori con il fiato sospeso, in attesa di capire quali saranno le conseguenze di questo annuncio shock.

Dove vedere Forbidden Fruit

Le puntate di Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:10. Per chi non può collegarsi all’ora della messa in onda, tutti gli episodi sono disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma Mediaset Infinity. Sul portale è possibile trovare anche clip esclusive, riassunti delle puntate precedenti e approfondimenti sui profili dei protagonisti della serie turca di maggior successo degli ultimi anni.