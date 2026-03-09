Le trame de La Promessa si fanno sempre più fitte e pericolose nella settimana che va dal 9 al 15 marzo 2026. In onda su Rete 4 alle 19:45, la celebre soap spagnola si conferma un appuntamento imperdibile per chi ama gli intrighi nobiliari e i segreti del passato. Questa settimana, il fulcro del racconto sarà la ricerca incessante di Jana sulla figura di sua madre Dolores e lo scontro frontale, ormai inevitabile, tra la Marchesa Cruz e la nuova arrivata Angela.

Mentre i corridoi del palazzo risuonano di sussurri e minacce, i protagonisti si troveranno a dover compiere scelte estreme per proteggere la propria incolumità o per far emergere verità sepolte da decenni. La tensione raggiungerà livelli altissimi, portando a galla legami insospettabili tra le famiglie nobiliari e la servitù.

Lunedì 9 marzo – La Promessa 9–15 marzo 2026

La settimana si apre con una scoperta che scuote profondamente Jana. La giovane cameriera entra in possesso di informazioni inedite riguardanti gli ultimi giorni di vita di sua madre Dolores. Queste rivelazioni mettono in discussione tutto ciò che Jana credeva di sapere sulla sua fuga e sul ruolo giocato dai Luján in quella tragedia.

Nel frattempo, ai piani nobili, la Marchesa Cruz non nasconde più la sua ostilità verso Angela. Sentendo il suo potere vacillare a causa della presenza della donna, Cruz decide di passare all’offensiva con una minaccia diretta e brutale, intimandole di lasciare immediatamente la tenuta se non vuole subire conseguenze irreparabili per la sua reputazione.

Martedì 10 marzo – La sfida di Angela e lo smarrimento di Martina

Invece di farsi intimidire, Angela dimostra un carattere d’acciaio. Durante un teso faccia a faccia nel salone principale, la donna affronta Cruz a viso aperto, lasciando intendere di essere a conoscenza di dettagli compromettenti sulla gestione della tenuta. Questo atto di ribellione incrina la maschera di imperturbabilità della Marchesa, che inizia a vedere in lei un nemico temibile.

Contemporaneamente, Martina attraversa un periodo di forte confusione sentimentale e familiare. Le pressioni ricevute dai genitori e il clima pesante che si respira a palazzo la portano a isolarsi, mentre cerca di capire quale sia la sua vera collocazione all’interno dei giochi di potere che animano La Promessa.

Mercoledì 11 marzo – La Promessa 9–15 marzo 2026

Jana prosegue la sua missione personale. Approfittando di un momento di distrazione del maggiordomo, riesce a intrufolarsi in una stanza della servitù rimasta chiusa per anni. È convinta che tra quelle mura si nasconda la chiave per comprendere il legame tra il passato di Dolores e la famiglia del Barone. Le sue indagini, però, rischiano di essere scoperte da Ricardo, che vigila con attenzione su ogni movimento sospetto.

Proprio Ricardo si dimostra un osso duro quando decide di mettere alle strette Ana. L’uomo sospetta che la ragazza stia coprendo qualcuno e usa metodi poco ortodossi per costringerla a parlare, creando una spaccatura all’interno del personale di servizio.

Giovedì 12 marzo – Cruz perde le staffe e la scelta di Curro

La pressione accumulata negli ultimi giorni gioca un brutto scherzo alla Marchesa. Durante una cena di famiglia, Cruz perde completamente il controllo, reagendo in modo spropositato a un commento innocuo. Questo scatto d’ira preoccupa profondamente Alonso, che inizia a temere per la salute mentale della moglie e per la stabilità del casato.

Intanto, Curro giunge a una conclusione drastica. Stanco di vivere nell’incertezza e stritolato dai segreti sulla sua nascita, il giovane prende una decisione che potrebbe allontanarlo per sempre dalla tenuta. Il suo obiettivo è trovare la propria identità lontano dalle manipolazioni di Cruz, ma il legame con Jana resta l’unico ostacolo alla sua partenza.

Venerdì 13 marzo – La Promessa 9–15 marzo 2026

Angela inizia a percepire che le minacce di Cruz potrebbero trasformarsi in azioni concrete. La donna teme seriamente per la sua sicurezza fisica e inizia a guardarsi le spalle anche all’interno dei suoi alloggi. Il clima di paranoia si diffonde, coinvolgendo anche chi le è vicino.

Nella zona della servitù, Maria decide di aprire il suo cuore a Pia. La governante ascolta i dubbi della ragazza su un recente furto avvenuto nel palazzo, sospettando che dietro l’apparente colpevolezza di un cameriere si nasconda in realtà un piano orchestrato dai nobili per eliminare personale scomodo.

Sabato 14 marzo – Il legame con il Barone e il trionfo di Cruz

Le ricerche di Jana approdano a un risultato sconvolgente: emerge un nuovo e oscuro legame tra sua madre Dolores e il defunto Barone. Questa connessione getta una luce sinistra sulle origini di Jana e Curro, suggerendo che il Barone non fosse solo un carnefice, ma una figura molto più centrale e torbida nella vita della loro madre.

Mentre Jana sprofonda nello sconforto, Cruz festeggia quello che considera un successo personale: è riuscita a neutralizzare un possibile scandalo legato alla vendita di alcuni terreni, consolidando la sua posizione economica. Tuttavia, la sua gioia è destinata a durare poco.

Domenica 15 marzo – La Promessa 9–15 marzo 2026

La settimana si conclude con un crescendo di emozioni. Angela riceve un’ulteriore minaccia, questa volta tramite un messaggio anonimo che non lascia spazio a interpretazioni. È l’ultimo avvertimento prima del baratro. Sentendosi spalle al muro, la donna cerca un’ultima alleanza tra i membri della famiglia meno fedeli alla Marchesa.

Il momento culminante vede però Jana protagonista di un gesto senza precedenti. Forte delle scoperte fatte sul Barone e su Dolores, la giovane cameriera trova il coraggio di affrontare direttamente Cruz. Non è più la ragazza timorosa degli inizi, ma una donna pronta a tutto pur di avere giustizia, mettendo la Marchesa di fronte alle sue responsabilità storiche in un confronto che lascerà entrambe scosse.

Dove vedere La Promessa

Le puntate de La Promessa vanno in onda tutti i giorni su Rete 4 alle 19:45. Per chi non riesce a seguire la diretta televisiva, è possibile recuperare gli episodi e i contenuti extra sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, disponibile su PC, smartphone e smart TV.