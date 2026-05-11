Le nuove puntate della soap opera iberica ambientata in Spagna promettono tensioni altissime e colpi di scena pronti a sconvolgere il palazzo dei Lujan. La programmazione su Rete 4 prosegue ogni giorno alle 19:40, portando al centro della narrazione la figura tormentata di Angela de Figueroa. Durante i festeggiamenti solenni per il titolo nobiliare di Adriano e Catalina, la ragazza subisce un episodio spiacevole che innesca una serie di conseguenze imprevedibili per l’intera comunità della tenuta. Le vicende, girate tra i suggestivi paesaggi della Castiglia, esplorano il conflitto tra onore e segreti inconfessabili, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori italiani appassionati di fiction internazionale.

La Promessa 11–17 maggio 2026 – Lunedì 11 maggio 2026

L’inizio della settimana riporta Petra ufficialmente nel ruolo di governante capo all’interno della dimora. Questo ritorno genera un disagio immediato in Rómulo, il quale teme il ripristino dei metodi spietati della donna. Nonostante le resistenze, Petra riprende il comando con il pieno appoggio di Leocadia, dimostrando subito la sua autorità inflessibile. Contemporaneamente, Maria Fernández affronta Samuel con estrema durezza, accusandolo di aver favorito il rientro della perfida governante per scopi personali poco chiari.

Nel frattempo, Curro manifesta una preoccupazione crescente per il modo in cui Lorenzo tratta Angela. Il giovane nobile non accetta i soprusi e decide di sfidare apertamente il Conte, rischiando di incrinare ulteriormente i rapporti familiari già precari nella regione della Castiglia. Parallelamente, Manuel riceve una lettera misteriosa da parte di sua madre Cruz. Le parole scritte lo scuotono profondamente, proprio mentre il personale conclude i preparativi frenetici per la festa dei Conti de Campos y de Lujan, un evento che promette di attirare l’alta società della Spagna del primo Novecento.

Martedì 12 e mercoledì 13 maggio 2026

Manuel teme che l’evento mondano rappresenti solo un pretesto per presentargli giovani pretendenti scelte dalla famiglia. Per questa ragione, il ragazzo dichiara la sua intenzione di disertare la serata, scatenando la rabbia dei genitori. Petra, intanto, mette in atto la sua vendetta personale e inizia a vessare le cameriere con turni di lavoro estenuanti, provocando la pronta ribellione di Maria Fernández. Lorenzo sfrutta il clima di tensione per schernire Curro, suggerendo che la sua protezione verso Angela nasconda un innamoramento segreto. La situazione degenera quando Leocadia stabilisce che Curro non potrà partecipare alla festa. Infine, dopo ore di riflessione, Manuel decide di aprire la missiva della madre, scoprendo verità inaspettate.

La Promessa 11–17 maggio 2026 – Giovedì 14 e venerdì 15 maggio 2026

Manuel sceglie inizialmente di mentire ad Alonso sostenendo di non aver letto la lettera di Cruz, ma la pressione del padre lo costringe a capitolare. Alla fine, il giovane accetta di presenziare alla serata di gala per non mancare di rispetto al lignaggio dei Lujan. Durante l’evento, Adriano mostra un nervosismo evidente e compie diversi errori di etichetta che attirano i commenti pungenti degli ospiti della Castiglia. Mentre Manuel cerca di evitare le insistenti corteggiatrici, una giovane donna gli rivela informazioni cruciali e sorprendenti che riguardano i suoi affari finanziari segreti.

Mentre i nobili danzano, Vera e Lope pianificano una fuga rischiosa per infiltrarsi nella residenza della famiglia di lei, sperando di non essere scoperti dalle guardie. Il momento più drammatico della festa riguarda però Angela: Facundo de Andujar, un amico stretto di Lorenzo, la importuna pesantemente approfittando della confusione. La ragazza, stanca delle molestie, reagisce con orgoglio e colpisce l’uomo con un sonoro ceffone davanti a tutti gli invitati. Il gesto interrompe bruscamente l’armonia della serata, gettando un’ombra di scandalo sull’onore della famiglia Figueroa e scatenando il panico tra i testimoni oculari.

Sabato 16 e domenica 17 maggio 2026

La festa si conclude tra polemiche feroci e silenzi imbarazzanti. Angela vive ore di terrore all’idea di affrontare l’ira di Lorenzo dopo lo scontro pubblico con Facundo. Presso l’hangar si presenta improvvisamente Enora, la misteriosa giovane conosciuta durante la serata di gala. La sua presenza lascia Toño senza parole, mentre la reazione di Manuel appare inaspettata e apre nuovi dubbi sul suo futuro sentimentale in Spagna. Alonso chiede a Rómulo di restare per un’ultima, straordinaria missione segreta prima del suo addio definitivo alla tenuta.

Infine, Petra lancia una minaccia devastante: la governante accusa Samuel di aver baciato Maria Fernández. La donna minaccia di rivelare lo scandalo all’intera comunità se l’uomo non smetterà immediatamente di difendere la servitù. Questo ricatto pone Samuel in una posizione difficilissima, costringendolo a scegliere tra la sua lealtà verso i lavoratori della Castiglia e la tutela della reputazione di Maria, mentre la settimana si chiude con il fiato sospeso per le sorti della giovane Fernández.

Dove vederla

La Promessa occupa il palinsesto di Rete 4 tutti i giorni alle 19:40, garantendo un appuntamento fisso per chi ama le grandi storie d’amore ambientate in Spagna. Per chi non riesce a seguire la diretta serale, la rete trasmette le repliche ogni mattina intorno alle 07:00. Inoltre, tutti gli episodi rimangono disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity, fruibili in streaming sia in diretta che on demand, permettendo di recuperare ogni dettaglio degli intrighi nobiliari spagnoli.