Su Netflix arriva Another Self 3, terza e ultima stagione della serie tv turca creata da Nuran Evren Şit. I nuovi episodi sono disponibili da mercoledì 24 giugno 2026 e riportano al centro le storie di Ada, Sevgi e Leyla, tre amiche legate da un rapporto profondo e da ferite familiari che continuano a influenzare le loro vite.

La stagione conclusiva riporta le protagoniste ad Ayvalık, località affacciata sul mare dove le tre donne hanno affrontato traumi, segreti e scelte capaci di cambiare il loro futuro. Questa volta, però, nessuna di loro può più rimandare le decisioni più importanti.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Another Self 3

Another Self 3 è diretta da Erdem Tepegöz e prodotta da OGM Pictures per Netflix. La serie, conosciuta in Turchia con il titolo Zeytin Ağacı, chiude il percorso iniziato nel 2022 e proseguito con la seconda stagione nel 2024.

Le protagoniste restano Ada, Sevgi e Leyla, interpretate rispettivamente da Tuba Büyüküstün, Boncuk Yılmaz e Seda Bakan. Le tre amiche hanno affrontato nelle stagioni precedenti questioni legate alla famiglia, all’amore, alla maternità, alla malattia e ai traumi ereditati dalle generazioni passate.

Ada è una dottoressa razionale e indipendente, abituata a cercare risposte concrete. Sevgi è una donna che ha dovuto rimettere in discussione la propria vita dopo una prova difficile. Leyla, invece, è la più istintiva del gruppo e continua a cercare un equilibrio tra desideri personali, famiglia e relazioni.

Accanto a loro tornano Rıza Kocaoğlu, Umut Kurt, Şükrü Özyıldız, Berk Cankat, İlayda Akdoğan, Füsun Demirel e Atsız Karaduman. La terza stagione porta le protagoniste davanti a nuovi incontri, cambiamenti familiari e scelte sentimentali che potrebbero essere definitive.

Dove è stata girata?

Another Self 3 è ambientata soprattutto ad Ayvalık, splendida località della costa egea turca, nella provincia di Balıkesir. Il mare, gli ulivi, le case tradizionali e i paesaggi luminosi della zona sono parte essenziale dell’identità visiva della serie.

Ayvalık non è soltanto uno sfondo. Per Ada, Sevgi e Leyla rappresenta il luogo in cui hanno iniziato a guardare in modo diverso al proprio passato. È qui che le tre amiche hanno affrontato ricordi familiari, nodi emotivi e relazioni irrisolte.

La serie utilizza anche ambientazioni urbane legate a Istanbul, dove si svolge una parte importante della vita delle protagoniste. Il contrasto tra la frenesia della città e la dimensione più sospesa di Ayvalık accompagna la ricerca di equilibrio delle tre donne.

Trama della serie tv Another Self 3

La trama di Another Self 3 riparte dal percorso personale di Ada, Sevgi e Leyla. Dopo tutto ciò che hanno vissuto, le tre amiche tornano a confrontarsi con il passato, ma questa volta devono anche capire come costruire davvero il loro futuro.

Ada prova a ripartire, ma il suo nuovo equilibrio viene sconvolto dall’arrivo di una persona legata alla sua storia. Il ritorno di questo legame la costringe a riaprire ferite che pensava di aver superato e a chiedersi quale sia il posto dell’amore nella vita che desidera costruire.

Sevgi, invece, deve fare i conti con il sogno di una famiglia. Le sue aspettative, i suoi desideri e le difficoltà incontrate lungo il percorso la spingono a rivalutare ciò che vuole davvero per sé stessa e per il suo futuro.

Leyla affronta una fase di profondo cambiamento. La relazione che sembrava poterle dare stabilità viene messa alla prova e lei è costretta a guardare con maggiore lucidità le sue paure, i suoi bisogni e le rinunce fatte negli anni.

Le tre donne restano unite anche davanti alle nuove difficoltà. L’amicizia tra Ada, Sevgi e Leyla continua a essere il cuore della serie: non una soluzione magica ai problemi, ma un punto fermo capace di aiutarle a non affrontare tutto da sole.

Spoiler finale

Il finale di Another Self 3 non è ancora disponibile, perché la stagione debutta su Netflix il 24 giugno 2026.

Le anticipazioni ufficiali confermano che questa sarà la stagione conclusiva e che porterà a compimento i percorsi di Ada, Sevgi e Leyla. Il capitolo finale dovrebbe quindi chiarire le loro scelte sentimentali, familiari e personali, chiudendo le questioni aperte dopo gli eventi delle prime due stagioni.

Cast completo della serie tv Another Self 3

Il cast di Another Self 3 riunisce i protagonisti storici della serie turca e i personaggi che hanno accompagnato Ada, Sevgi e Leyla nel loro percorso.

Tuba Büyüküstün : Ada

: Ada Boncuk Yılmaz : Sevgi

: Sevgi Seda Bakan : Leyla

: Leyla Rıza Kocaoğlu : Fiko

: Fiko Umut Kurt : Erdem

: Erdem Füsun Demirel : Muko

: Muko Murat Boz : Toprak

: Toprak Fırat Tanış : Zaman

: Zaman Serkan Altunorak: Selim

Dove vedere Another Self 3 in streaming

Another Self 3 è disponibile in streaming su Netflix da mercoledì 24 giugno 2026.

La terza stagione conclude la storia iniziata con Another Self, serie turca che segue il rapporto tra Ada, Sevgi e Leyla e il loro confronto con le ferite del passato, le relazioni sentimentali e le scelte che definiscono il presente.

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