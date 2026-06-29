DAZN e Antenna Group hanno annunciato un accordo. Il legame fra le due realtà ha portato alla nascita del primo spazio informativo dell’emittente streaming, una sorta di telegiornale articolato in vere e proprie pillole di attualità.

DAZN Antenna Group accordo, un comunicato congiunto ufficializza l’operazione

Antenna Group è un noto gruppo media greco, appartenente alla famiglia Kyriakou, che lo scorso marzo ha rivelato il gruppo editoriale GEDI. La conferma è arrivata con un comunicato firmato da DAZN e Antenna Group, che hanno sottolineato: “La partnership con DAZN riflette la visione strategica di lungo periodo di Antenna Group per l’Italia: costruire una piattaforma media capace di crescere nel tempo, innovativa e affidabile“.

Una strategia che riflette la volontà del polo mediatico di “rafforzare la presenza di Antenna nel Paese attraverso investimenti costanti e mirati nel giornalismo indipendente, nell’innovazione digitale e nella crescita delle audience“.

L’arrivo di un nuovo polo informativo

Ma in cosa consiste esattamente l’accordo siglato fra DAZN e Antenna Group? Il sodalizio comporta l’arrivo, sulla piattaforma OTT, di un nuovo polo informativo. Nelle intenzioni si tratta di uno spazio che ricorda molto da vicino quello di un vero e proprio telegiornale, ovviamente dedicato interamente ed esclusivamente al mondo dello sport.

Un’informazione che copre il mondo dello sport in tutti i suoi aspetti, partendo ovviamente dal calcio, considerando l’attuale messa in onda dei Mondiali di calcio, ma che arriva a dialogare di tutte le altre discipline, dal tennis ai motori, passando per il ciclismo.

Il debutto è avvenuto ieri, domenica 28 giugno, in occasione dell’inizio della fase ad eliminazione diretta dei già citati campionati iridati di calcio. Lo spazio informativo è quotidiano e affianca la messa in onda dei contenuti in diretta, mantenendo il pubblico coinvolto e aggiornato.

DAZN Antenna Group accordo, un progetto sperimentato in Grecia lo scorso anno

L’accordo e il conseguente progetto informativo fra DAZN e Antenna Group riguarda esclusivamente l’Italia, ma è in realtà il risultato di una sperimentazione avvenuta lo scorso anno e che ha coinvolto la Grecia. In quella occasione, la partnership era incentrata sulla copertura degli incontri valevoli per il Mondiale per club.

DAZN fa sapere che Antenna Group costituirà e gestirà la struttura editoriale dedicata alla produzione dei contenuti informativi. Il progetto rappresenta un’assoluta prima volta: mai prima d’ora, in Italia, un format informativo è stato concepito specificamente per un pubblico totalmente streaming, realizzato mediante lo sfruttamento di dati e metriche di audience della piattaforma streaming.