La nuova settimana, quella dal 7 al 13 settembre, di Forbidden Fruit si annuncia ricca di accuse, inganni e nuovi colpi di scena. La soap turca, in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica alle 14:30, e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire le vicende di Yildiz, Ender, Sahika, Zehra e Çagatay, travolti dalle conseguenze della morte di Halit.

Gli episodi porteranno al centro della scena lo stratagemma di Zehra, l’accusa contro Yildiz ed Ender, il matrimonio segreto tra Yildiz e Çagatay, l’intervento di Hasan Ali e l’arresto di Sahika, mentre l’azienda diventa il nuovo terreno di scontro.

Forbidden Fruit 7-13 settembre 2026 – lunedì 7 settembre 2026

La settimana si apre con Zehra decisa a tendere una trappola a Ender. Con uno stratagemma riesce ad attirarla nello chalet e la mette con le spalle al muro, accusandola di essere coinvolta nella morte di Halit. La donna è sconvolta e capisce subito che dietro quelle parole c’è una manipolazione ben costruita.

Sahika, infatti, ha alterato una registrazione per convincere Zehra che le responsabili dell’omicidio siano Yildiz ed Ender. Il piano funziona e rimette in moto una guerra che sembrava momentaneamente sopita, con Ender costretta a difendersi da accuse sempre più pesanti.

Forbidden Fruit, trama martedì 8 settembre 2026

Nel nuovo episodio Yildiz e Çagatay devono affrontare le conseguenze del loro matrimonio segreto. La notizia scuote tutti gli equilibri familiari e mette in difficoltà soprattutto Feride, che non riesce ad accettare la scelta del figlio.

La donna accusa Hasan Ali di non aver impedito quelle nozze e teme che Yildiz possa diventare una presenza troppo ingombrante nella vita di Çagatay. La neo sposa, intanto, prova a difendere la sua felicità, ma capisce di essere già entrata in un nuovo campo minato.

Forbidden Fruit 7-13 settembre 2026 – mercoledì 9 settembre 2026

Hasan Ali decide di organizzare una cena per festeggiare ufficialmente i neosposi. L’uomo accoglie Yildiz nella famiglia e prova a mostrare un volto conciliante, ma il clima resta molto teso.

Dietro i sorrisi di circostanza, infatti, continuano a muoversi rancori e sospetti. Yildiz vorrebbe godersi il suo nuovo ruolo accanto a Çagatay, ma l’ombra della morte di Halit torna a pesare su tutti.

Forbidden Fruit, trama giovedì 10 settembre 2026

La situazione precipita quando Zehra, ancora manipolata da Sahika, accusa apertamente Ender e Yildiz dell’omicidio di Halit. Le due donne vengono arrestate tra lo shock generale.

Per Yildiz è un colpo durissimo, soprattutto perché l’arresto arriva proprio nel momento in cui avrebbe dovuto consolidare la sua nuova vita con Çagatay. Ender, invece, capisce che dovrà usare lucidità e sangue freddo per smontare l’inganno.

Forbidden Fruit 7-13 settembre 2026 – venerdì 11 settembre 2026

Çagatay è sconvolto dall’arresto di Yildiz e chiede subito aiuto al padre. Hasan Ali decide così di intervenire e si rivolge a Mert, intimandogli di convincere Zehra a ritirare la denuncia.

La pressione su Mert cresce rapidamente. L’uomo sa che la situazione può travolgere tutti e prova a muoversi con cautela, mentre Sahika continua a sperare che il caos le permetta di uscire vincitrice.

Forbidden Fruit, trama sabato 12 settembre 2026

Durante gli interrogatori, Ender e Yildiz rivelano alla polizia che il giorno della morte di Halit era presente anche Sahika. La loro dichiarazione cambia la direzione dell’indagine e mette la donna in seria difficoltà.

La posizione di Sahika si complica e anche lei finisce per essere arrestata. Il suo piano, costruito per liberarsi delle rivali, rischia così di ritorcersi contro di lei.

Forbidden Fruit 7-13 settembre 2026 – domenica 13 settembre 2026

La settimana si chiude con la liberazione di Yildiz ed Ender dopo il ritiro della denuncia da parte di Zehra. Le due donne escono da un incubo, ma scoprono presto che la loro situazione è tutt’altro che risolta.

Hasan Ali le ha infatti escluse dall’azienda, aprendo un nuovo capitolo di scontro. Per Yildiz ed Ender la battaglia ora si sposta sul terreno del potere, mentre Sahika resta una minaccia difficile da neutralizzare.

Dove vedere Forbidden Fruit

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica alle 14:30.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.