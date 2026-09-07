La nuova settimana, quella dal 7 al 13 settembre, di La Promessa si annuncia ricca di amori spezzati, segreti e nuove tensioni nella tenuta dei Luján. La soap spagnola, in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19:45, il sabato anche in prima serata, e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a intrecciare le vicende dei nobili e della servitù.

Gli episodi porteranno al centro della scena i sospetti di Jacobo su Martina, il nuovo incontro tra Curro e Angela, i dubbi di Maria, la proposta per Teresa, la trappola di Lope e l’annuncio pubblico di Lorenzo.

La Promessa 7-13 settembre 2026 – lunedì 7 settembre 2026

La settimana si apre con Jacobo che accusa Martina di essere coinvolta nelle misteriose lettere ricevute da Catalina. La ragazza nega con decisione, ma il sospetto getta nuove ombre sul suo rapporto con la famiglia.

Intanto Curro e Angela si incontrano di nuovo. Tra loro il sentimento resta vivo, ma le pressioni esterne e le decisioni imposte dagli adulti rendono ogni confronto doloroso e carico di malinconia.

La Promessa, trama martedì 8 settembre 2026

Maria continua a essere divisa sul futuro della gravidanza. La giovane vive un momento di grande fragilità e non riesce a capire quale scelta possa davvero proteggerla dal dolore e dalle conseguenze.

Nel frattempo Teresa riflette sulla proposta di diventare governante. Il nuovo incarico potrebbe rappresentare un riconoscimento importante, ma anche una responsabilità enorme in una casa attraversata da tensioni continue.

La Promessa 7-13 settembre 2026 – mercoledì 9 settembre 2026

Adriano rifiuta l’invito alla festa del duca, dimostrando ancora una volta quanto sia difficile per lui inserirsi negli ambienti dell’alta società. La sua scelta alimenta nuove incomprensioni.

A La Promessa, intanto, ogni decisione personale finisce per avere conseguenze collettive. Le tensioni tra nobili e servitù si intrecciano con i sentimenti dei protagonisti, rendendo l’atmosfera sempre più instabile.

La Promessa, trama giovedì 10 settembre 2026

Curro confida ad Angela che Leocadia vuole allontanarlo da La Promessa dopo le nozze con Beltrán. La rivelazione colpisce profondamente la ragazza, già provata da un futuro che sente sempre meno suo.

Il dialogo tra i due è pieno di dolore. Curro vorrebbe restare accanto ad Angela, ma capisce che le decisioni degli altri stanno chiudendo ogni spazio alla loro felicità.

La Promessa 7-13 settembre 2026 – venerdì 11 settembre 2026

Teresa viene eletta nuova governante e affronta il peso del suo nuovo ruolo. Il primo impatto non è semplice: la giovane deve conquistare autorevolezza senza perdere la propria sensibilità.

Intanto Lope prepara una trappola per smascherare Madame Cocotte. Il suo piano potrebbe finalmente portare alla luce una verità importante, ma espone anche lui a nuovi rischi.

La Promessa, trama sabato 12 settembre 2026

Angela e Beltrán continuano a preparare le nozze. Ogni dettaglio avvicina la ragazza a un destino che sembra già scritto, anche se il suo cuore resta diviso e inquieto.

L’addio tra Angela e Curro appare ormai definitivo. I due giovani sembrano costretti a rinunciare al loro amore, mentre la festa del duca si avvicina e promette nuove svolte.

La Promessa 7-13 settembre 2026 – domenica 13 settembre 2026

La settimana si chiude con un colpo di scena alla festa del duca. Lorenzo sconvolge tutti annunciando pubblicamente il fidanzamento con Angela, lasciando i presenti senza parole.

L’annuncio cambia completamente gli equilibri e getta Angela in una situazione ancora più dolorosa. Per Curro è un nuovo colpo al cuore, mentre a La Promessa si apre una fase piena di tensione e incertezza.

Dove vedere La Promessa

La Promessa va in onda tutti i giorni su Rete 4 alle 19:45, con appuntamento anche in prima serata il sabato.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.