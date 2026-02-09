Una settimana di puro fuoco attende gli appassionati di Forbidden Fruit: la celebre dizi turca, in onda su Canale 5, si prepara a vivere giorni di altissima tensione tra il 9 e il 14 febbraio 2026. Al centro della narrazione domina il piano diabolico di Sahika, intenzionata a distruggere definitivamente la rivale Yildiz. Nel frattempo, la fragile Zehra finisce invischiata in una pericolosa avventura editoriale che rischia di costarle carissima. Tra manipolazioni spietate, attacchi informatici e improvvisi ritorni di memoria, gli equilibri precari di casa Argun vacillano pericolosamente.

Lunedì 9 febbraio – Forbidden Fruit 9–14 febbraio 2026

La settimana inizia con una Sahika più agguerrita che mai. Determinata a estirpare Yildiz dalla lussuosa villa di famiglia, la donna decide di colpire Halit nel suo punto debole: l’ossessione per l’onore e la discendenza maschile. Attraverso una sottile manipolazione psicologica, Sahika convince il giovane Erim a chiedere al padre di spostare Yildiz negli alloggi destinati alla servitù. Questa mossa isola la donna e la umilia profondamente davanti a tutti. Contemporaneamente, Zehra sprofonda nella disperazione totale: un attacco hacker colpisce il suo computer e il manoscritto del suo libro svanisce nel nulla proprio prima della consegna.

Martedì 10 febbraio

Mentre il caos regna sovrano tra le mura domestiche, Yigit scende in campo per soccorrere Zehra. Il ragazzo riesce a recuperare i dati dal computer compromesso, guadagnando così la stima e punti preziosi agli occhi dell’intera famiglia Argun. Tuttavia, il vero colpo di scena riguarda la memoria di Yildiz. La donna inizia finalmente a rimettere insieme i tasselli del suo passato recente e ricorda con assoluta chiarezza che Ender non è morta, ma è viva e vegeta. Comprende inoltre che è stata proprio l’amica-nemica a spingerla a tornare per vendicarsi. Questa nuova consapevolezza riaccende in lei la voglia di combattere con ogni mezzo per riprendersi la propria dignità.

Mercoledì 11 febbraio – Forbidden Fruit 9–14 febbraio 2026

L’insopportabile umiliazione del trasferimento forzato spinge Yildiz a pianificare una controffensiva spietata contro il marito e Sahika. Quest’ultima, però, non resta a guardare e continua a tessere una tela di inganni sempre più fitta: sprona Yigit a sedurre la giovane Lila e ammalia Zehra con false promesse di gloria nel mondo dell’editoria. Proprio quando ogni speranza sembra svanire, Zehra riceve una proposta concreta da un editore apparentemente interessato al suo manoscritto. Tuttavia, la richiesta di un anticipo in denaro esorbitante solleva immediatamente pesanti dubbi sulla reale onestà dell’operazione commerciale.

Giovedì 12 febbraio

Nonostante le perplessità iniziali, Zehra decide di accettare l’accordo economico con l’editore, desiderosa di dimostrare il suo valore. Quando però comunica alla famiglia il passo compiuto, Halit non usa mezzi termini e la avverte duramente: l’uomo è convinto che la figlia sia rimasta vittima di una truffa bella e buona. Intanto, un nuovo personaggio entra prepotentemente in scena: si tratta di Leyla, che incontra Kaya in una boutique sperando di ottenere un impiego prestigioso. Poco dopo, la ragazza scopre con immenso stupore che Caner è suo fratello e lo implora di aiutarla a stabilizzarsi in città. Caner, dopo un’iniziale esitazione, decide di intercedere proprio presso l’influente Kaya.

Venerdì 13 febbraio

La tensione tra Zehra e Akin esplode in uno scontro furibondo che scuote la villa. La ragazza, ormai quasi certa di aver subito un raggiro come predetto dal padre, affronta l’uomo con estrema violenza verbale. Tuttavia, una telefonata dell’ultimo minuto ribalta completamente la situazione: l’editore conferma che le copie del libro si trovano realmente in stampa. La notizia regala a Zehra un momento di pura euforia, spingendola a correre subito dai suoi cari per condividere il successo inaspettato e smentire lo scetticismo di Halit.

Sabato 14 febbraio – Forbidden Fruit 9–14 febbraio 2026

Nell’appuntamento speciale di San Valentino, la gioia di Zehra riceve un brusco colpo dalla reazione gelida di Halit. Il patriarca accoglie la notizia della pubblicazione con fastidio e insofferenza, invece di mostrare orgoglio per il traguardo della figlia. Mentre le tensioni familiari raggiungono il picco massimo, Sahika prosegue i suoi movimenti silenziosi nell’ombra per consolidare il suo potere assoluto sugli Argun. La donna ignora però un dettaglio fondamentale: Yildiz sta ormai ultimando i preparativi per una clamorosa e pubblica rivincita che promette di distruggere ogni suo piano.

Dove vederla

Forbidden Fruit vi aspetta fedelmente su Canale 5 dal lunedì al sabato alle ore 14:15. Se non riuscite a seguire la messa in onda televisiva, gli episodi rimangono disponibili in streaming, sia in diretta che on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity, permettendovi di non perdere nemmeno un istante di questa intricata saga turca.