Il film Fight or Flight – Tensione ad alta quota è un’adrenalinica action-comedy del 2025 in onda su Sky Cinema Uno che segna il debutto alla regia di James Madigan. La pellicola mescola sapientemente i ritmi serrati del thriller aeronautico con momenti di ironia tagliente, trasportando lo spettatore a bordo di un volo commerciale trasformato in un campo di battaglia. Disponibile per la visione su piattaforme come Apple TV+, il racconto si focalizza sulla caccia a un misterioso hacker e sulle conseguenze di una missione segreta che sfugge rapidamente a ogni controllo istituzionale.

Regia, produzione e cast del film Fight or Flight – Tensione ad alta quota

La regia è firmata da James Madigan, mentre la sceneggiatura nasce dalla collaborazione tra Brooks McLaren e D. J. Cotrona. La produzione è una sinergia statunitense e britannica, curata dalla Asbury Park Productions, che ha puntato su un cast internazionale di alto livello. Josh Hartnett interpreta Lucas Reyes, l’ex agente in cerca di riscatto, affiancato da Charithra Chandran, Katee Sackhoff e dall’esperto di arti marziali Marko Zaror. La pellicola si distingue per coreografie di combattimento studiate per spazi ristretti, elevando la tensione percepita durante l’intero arco narrativo.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono concentrate in ambienti capaci di restituire il senso di isolamento e claustrofobia tipico di un aereo in volo:

Regno Unito : gli interni del velivolo e le diverse sequenze ambientate negli scali aeroportuali sono stati ricostruiti nei teatri di posa britannici.

: gli interni del velivolo e le diverse sequenze ambientate negli scali aeroportuali sono stati ricostruiti nei teatri di posa britannici. Set in studio : l’utilizzo di gimbal e tecnologie avanzate ha permesso di simulare le turbolenze e le manovre d’emergenza in modo estremamente realistico.

: l’utilizzo di gimbal e tecnologie avanzate ha permesso di simulare le turbolenze e le manovre d’emergenza in modo estremamente realistico. Effetti digitali: gran parte degli esterni ad alta quota è stata realizzata attraverso riprese aeree integrate con computer grafica di ultima generazione.

Trama del film Fight or Flight – Tensione ad alta quota

La vicenda prende il via dopo un raid fallito a Bangkok, da cui l’hacker “Ghost” riesce a dileguarsi imbarcandosi su un aereo diretto a San Francisco. Data l’impossibilità di intervenire con i canali ufficiali, Katherine Brunt decide di richiamare in servizio Lucas Reyes, un ex agente segreto che vive nell’ombra in Thailandia dopo essere caduto in disgrazia. Lucas accetta l’incarico con un unico obiettivo: ottenere la riabilitazione del proprio nome e tornare alla vita che gli è stata sottratta. La sua missione sembra semplice, ovvero identificare il fuggitivo attraverso una ferita da proiettile, ma una volta a bordo la situazione precipita.

Lucas scopre infatti che l’aereo è infestato da killer professionisti assoldati da potenti corporazioni per mettere le mani sull’hacker. Tra questi spicca Cayenne, un assassino eccentrico che Lucas deve neutralizzare immediatamente per mantenere l’ordine. Con l’aiuto inaspettato di Isha e Royce, due assistenti di volo, Lucas inizia una ricerca metodica tra i passeggeri. Il colpo di scena arriva quando l’agente comprende che Ghost è proprio Isha: la ragazza non è una criminale comune, ma una sopravvissuta alla tratta che utilizza il suo genio informatico per colpire le reti di sfruttamento minorile. Da cacciatore, Lucas diventa il protettore di Isha, affrontando un’escalation di violenza che rischia di distruggere il velivolo.

Spoiler finale: la verità oltre il volo

Attenzione spoiler: Nelle sequenze conclusive, Lucas e Isha riescono a respingere gli ultimi assalitori grazie al supporto di Master Lian. Tuttavia, i danni riportati dall’aereo sono critici e i piloti perdono la vita durante lo scontro. Lucas riesce a prendere il controllo dei comandi e tenta un atterraggio disperato. Una volta a terra, emerge la vera natura del conflitto: Katherine Brunt elimina il suo superiore Aaron Hunter per impossessarsi dei segreti tecnologici di Isha, capaci di violare qualsiasi sistema globale. Lucas, disgustato dai giochi di potere, rifiuta di consegnare la ragazza e si dimette definitivamente. Il film si chiude con Lucas che si risveglia in un ospedale militare: Isha lo ha salvato rivelando che il suo supercomputer aveva pilotato l’aereo in modalità remota, e lo avverte che la loro battaglia contro le alte sfere è appena iniziata.

Cast completo del film Fight or Flight – Tensione ad alta quota

Di seguito l’elenco dei principali interpreti della pellicola:

Josh Hartnett : Lucas Reyes

: Lucas Reyes Charithra Chandran : Isha Mandhal

: Isha Mandhal Katee Sackhoff : Katherine Brunt

: Katherine Brunt Julian Kostov : Aaron Hunter

: Aaron Hunter Marko Zaror : Chayenne

: Chayenne JuJu Chan Szeto : Master Lian

: Master Lian Danny Ashok : Royce

: Royce Hughie O’Donnell: Garrett

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