Regia, produzione e protagonisti della serie tv “La casa degli spiriti”

La serie è una produzione di respiro internazionale firmata da FilmNation Entertainment e Amazon MGM Studios, con Eva Longoria e la stessa Isabel Allende coinvolte come produttrici esecutive. La direzione creativa è stata affidata agli showrunner Francisca Alegría, Fernanda Urrejola e Andrés Wood, che hanno lavorato a stretto contatto con l’autrice per garantire la fedeltà allo spirito del romanzo originale.

Location mozzafiato: dove è stata girata?

Per restituire l’autenticità visiva del racconto, la produzione ha scelto di girare interamente in Cile. Le location spaziano tra:

I quartieri storici di Santiago , testimoni dell’evoluzione urbana e politica del Paese.

, testimoni dell’evoluzione urbana e politica del Paese. Le atmosfere mistiche del deserto del nord , ideali per le sequenze legate al sovrannaturale.

, ideali per le sequenze legate al sovrannaturale. Le sterminate campagne del sud, dove sorge la tenuta Le Tre Marie, cuore pulsante della saga dei Trueba.

Trama della serie tv “La casa degli spiriti”

La narrazione segue l’ascesa e la caduta della famiglia Trueba lungo tre generazioni. La storia ha inizio con il giovane e ambizioso Esteban Trueba, il cui desiderio di riscatto sociale lo porta a diventare un ricco ma tirannico patriarca. Accanto a lui brilla Clara del Valle, una donna eterea dotata di poteri chiaroveggenti e di una sensibilità capace di dialogare con l’aldilà.

Attraverso decenni di trasformazioni, la serie esplora il legame indissolubile tra tre donne: la mistica Clara, la ribelle Blanca e la coraggiosa Alba. Tra amori clandestini con rivoluzionari, segreti sepolti tra le mura domestiche e l’avvento della dittatura militare, la saga racconta la resistenza di una famiglia contro il tempo e l’ingiustizia.

Spoiler finale: il valore della memoria

Nel finale della serie, la figura di Alba assume un ruolo centrale diventando la custode ufficiale della memoria familiare. Mentre il Paese affronta il suo momento più buio, la giovane raccoglie i frammenti del passato per ricostruire la storia dei suoi avi. Il lungo e tormentato rapporto tra Esteban e Clara trova una risoluzione emotiva profonda, dove il rancore lascia spazio al perdono. Il ciclo dei Trueba si chiude con un potente messaggio di speranza: finché le storie vengono scritte e tramandate, nessuno scompare mai del tutto.

Cast completo della serie tv “La casa degli spiriti”

Il cast corale vede interpreti di rilievo ricoprire i ruoli principali nelle diverse fasi cronologiche della storia: