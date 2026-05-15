Sulla piattaforma Netflix è disponibile la serie tv Berlino e la Dama con l’ermellino. Si tratta del secondo capitolo dello spin off dedicato all’iconico personaggio de La Casa di Carta.

Berlino e la Dama con l’ermellino, regista e dove è girata

Berlino e la Dama con l’ermellino è composta da un totale di otto episodi dalla durata di circa un’ora ciascuno, tutti già disponibili su Netflix. La serie tv è ideata da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato, che hanno scritto la sceneggiatura insieme a David Barrocal, Lorena G. Maldonado, Itziar Sanjuàn, Humberto Ortega e Luis Garrido Julve. La regia è curata da Albert Pintó e da David Barrocal e José Manuel Cravioto: il primo ha diretto La Casa di Carta, mentre gli altri due erano i registi de Il rifugio atomico. Le riprese si sono svolte in Spagna.

Netflix, con l’uscita della produzione, ha deciso di annunciare l’arrivo di una nuova produzione legata a La Casa di Carta. Al momento, però, non si conoscono i dettagli della nuova serie tv, che potrebbe essere un ulteriore spin off o una nuova stagione di quella che, per anni, è stato il titolo simbolo dell’intera piattaforma.

Berlino e la Dama con l’ermellino, la trama

Al centro di Berlino e la Dama con l’ermellino c’è l’amato personaggio interpretato da Pedro Alonso. Il protagonista, insieme a Damiàn, decide di riunire la banda di ladri per cercare di mettere a segno un nuovo colpo: rubare la Dama con l’ermellino, dipinto realizzato alla fine del ‘400 da Leonardo Da Vinci. Il piano di Berlino, in realtà, è molto più complesso e consiste nel fingere di compiere tale colpo.

Spoiler finale

La messinscena di Berlino, nella serie tv, è realizzata con lo scopo di colpire quelli che sono i suoi reali obiettivi, ovvero il Duca di Malaga e sua moglie. I due, infatti, sono convinti di poter comandare il protagonista mediante un ricatto. Quello che non possono immaginare, però, è che tale comportamento ha risvegliato, in Berlino, la sua sete di vendetta.

Berlino e la Dama con l’ermellino, il cast

Questo il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante gli otto appuntamenti della serie tv.