La nuova settimana, quella dal 23 al 29 novembre, di Forbidden Fruit porta inganni e scontri sempre più difficili da nascondere. La soap turca in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity segue Yildiz, Cagatay e Sahika in una catena di malintesi che mette a rischio matrimoni, alleanze e reputazioni. Gli episodi effettivamente programmati sono dal 23 al 28 novembre 2026.

Al centro delle puntate ci sono la collana perduta di Feride, la trappola escogitata contro Cansu, la morte di Mahmut e il ritorno a Istanbul di Kaya. A pesare soprattutto è la crisi di fiducia tra Yildiz e Cagatay, mentre Hasan Ali continua a intromettersi nella vita del figlio.

Forbidden Fruit 23-28 novembre 2026 – lunedì 23 novembre 2026

Sahika cerca di rafforzare il proprio ruolo accanto a Hasan Ali durante un appuntamento di lavoro. Nello stesso tempo Ender ritrova Kaya per contattare Yigit e riaffiorano ricordi difficili del loro matrimonio.

Yildiz e Asuman non trovano la collana di Feride e, temendo la reazione della proprietaria, accusano Diana del furto. Feride smaschera l’inganno davanti a Cagatay: il marito resta deluso e si domanda quante altre bugie Yildiz possa nascondergli.

Forbidden Fruit, trama martedì 24 novembre 2026

Sahika si fa fotografare con il piccolo Halit Can nel tentativo di guadagnare la fiducia di Hasan Ali. Cagatay, Emir e Caner organizzano intanto un tranello per dimostrare che Cansu sta cercando di manipolare la famiglia.

Cagatay finge una lite con Yildiz e si rifugia in un albergo, dove Cansu lo raggiunge. Quando la donna cade nella trappola, arriva anche Yildiz: la scena le sembra la prova di un tradimento. Ferita, lascia la casa insieme ad Asuman e Halit Can.

Forbidden Fruit 23-28 novembre 2026 – mercoledì 25 novembre 2026

Hasan Ali decide di punire Mahmut, ma l’uomo fraintende gli ordini ricevuti e cerca di colpire Sahika. La donna reagisce durante l’aggressione e Mahmut perde la vita: una svolta che la mette improvvisamente in serio pericolo.

Per liberarsi dai sospetti Sahika coinvolge Zehra, già confusa a causa dei farmaci, facendola trovare accanto al corpo. L’arrivo di Hasan Ali e Sedai complica ulteriormente la situazione e il problema diventa anche capire chi saprà proteggere chi.

Forbidden Fruit, trama giovedì 26 novembre 2026

Yildiz cerca di uscire dai debiti provocati dall’acquisto di un quadro all’asta, successivamente rovinato da Halit Can. Con Ender tenta di rivendere il dipinto a Hasan Ali attraverso una storia inventata su una presunta amica in difficoltà.

Hasan Ali scopre che il quadro appartiene alla nuora e affronta la famiglia. Cagatay prende le difese di Yildiz, ma lo scontro lo esaspera ancora di più. La giovane comprende che le bugie, invece di aiutarla, continuano a minare la fiducia del marito.

Forbidden Fruit 23-28 novembre 2026 – venerdì 27 novembre 2026

Kaya torna a Istanbul per stare vicino alla sorella Sahika dopo il divorzio. Durante una cena Sahika lascia intendere che Hasan Ali abbia tradito lei con Ender, facendo esplodere nuovi sospetti tra i presenti.

Ender confida a Caner quanto l’abbia turbata ritrovare Kaya: la freddezza dell’ex marito pesa più di quanto vorrebbe ammettere. La relazione finita continua a essere una ferita, mentre la rivalità con Sahika torna a infiammarsi.

Forbidden Fruit, trama sabato 28 novembre 2026

Sahika e Omer preparano un’ulteriore mossa contro Cansu. Hasan Ali affronta Ender e Cagatay, esasperato dalle manovre economiche di Yildiz. Il figlio, stanco delle intrusioni paterne e delle menzogne, decide di andarsene in albergo.

Nel tentativo di non perderlo, Yildiz ricorre a un nuovo inganno con Emir: si procura test di gravidanza positivi che non sono suoi e annuncia a Cagatay di aspettare un bambino. La notizia blocca la separazione, ma lascia aperta una domanda: quanto durerà questa fragile riconciliazione?

Dove vedere Forbidden Fruit

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10 e sabato alle 15:30. Le puntate sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.