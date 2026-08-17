La nuova settimana, quella dal 17 al 21 agosto, di Be My Sunshine si annuncia romantica ma anche piena di prove difficili. La soap turca, in onda su Canale 5 nel daytime e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire il legame tra Poyraz e Haziran, ormai pronti a immaginare un futuro insieme ma ancora chiamati ad affrontare nuove responsabilità.

Gli episodi porteranno al centro della scena una proposta di matrimonio speciale, le nozze di Alper e Melisa, il matrimonio a sorpresa di Selma e Fatih, l’arrivo di una bambina abbandonata nell’hotel e un piano per proteggere una giovane madre vittima di violenza.

Be My Sunshine 17-21 agosto 2026 – lunedì 17 agosto 2026

La settimana si apre con Poyraz deciso a fare un passo importante con Haziran. Per chiederle di sposarlo, organizza una proposta di matrimonio speciale e coinvolge Selma, Fatih, Alper, Melisa, Biricik e Beyazit in una piccola rappresentazione dei momenti più importanti della loro storia.

Il gesto emoziona profondamente Haziran, che si ritrova davanti non solo una dichiarazione d’amore, ma anche la prova di quanto Poyraz abbia imparato a mettersi in gioco per lei. Alla fine della rappresentazione, la ragazza accetta la proposta, aprendo una nuova fase nella loro relazione.

Be My Sunshine, trama martedì 18 agosto 2026

Nel nuovo episodio, l’isola si prepara a vivere un momento di festa. Alper e Melisa sono alla vigilia del matrimonio, ma la presenza ingombrante dei genitori rischia di mettere a dura prova la serenità della coppia.

Alper appare nervoso e strano davanti a Beyazit, fino a lasciarsi andare a una confessione importante con Melisa. La ragazza capisce che dietro il suo comportamento si nasconde una fragilità profonda e prova a stargli accanto, mentre gli amici cercano di mantenere l’atmosfera leggera.

Be My Sunshine 17-21 agosto 2026 – mercoledì 19 agosto 2026

Arriva il giorno delle nozze di Alper e Melisa. A celebrare il matrimonio è il sindaco Latif, in una cerimonia che riunisce molti abitanti dell’isola e regala finalmente un momento di gioia collettiva.

La sorpresa, però, non finisce qui: anche Selma e Fatih decidono di sposarsi, con Görkem e Nehir come testimoni. Il doppio matrimonio sembra chiudere una fase complicata, ma proprio quando tutto appare sereno, un nuovo evento inatteso sconvolge gli equilibri.

Be My Sunshine, trama giovedì 20 agosto 2026

La sera del doppio matrimonio, Poyraz e Haziran sentono il pianto di una bambina abbandonata nell’hotel. I due si prendono subito cura della piccola e iniziano a cercare sua madre, capendo che dietro quel gesto disperato potrebbe nascondersi una storia dolorosa.

La situazione mette Poyraz e Haziran alla prova come coppia e come futuri genitori. Intanto Selma, preoccupata per le spese dell’università di Nehir, pensa di affittare la sua casa, mentre Fatih capisce di dover cercare un nuovo lavoro per sostenere la famiglia.

Be My Sunshine 17-21 agosto 2026 – venerdì 21 agosto 2026

La settimana si chiude con la scoperta dell’identità della madre della bambina. Si tratta di una giovane dell’isola, vittima delle violenze del marito, che ha compiuto un gesto disperato perché non vedeva vie d’uscita.

Poyraz e Haziran, aiutati da Sadik, Görkem, Fatih e Biricik, organizzano un piano per fermare l’uomo violento e consegnarlo alla polizia. Intanto Nehir scopre che Okan è diabetico quando il ragazzo si sente male dopo aver mangiato un suo muffin, mentre i piani di Doygun continuano a creare problemi sull’isola.

Dove vedere Be My Sunshine

Be My Sunshine va in onda su Canale 5 nel daytime ed è disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.