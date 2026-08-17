La nuova settimana, quella dal 17 al 23 agosto, di Tutto per la mia famiglia si annuncia ricca di rivelazioni, fraintendimenti e nuove prove per i fratelli Eren. La seconda stagione della soap turca, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17:15 e nel weekend alle 17:45, è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Gli episodi porteranno al centro della scena il fraintendimento di Melisa su Kadir e Cemile, la rivelazione di Tolga ad Asiye, la possibilità per Ömer di studiare negli Stati Uniti, il lavoro massacrante di Kadir, la fuga di Doruk da casa e la scoperta della nuova bugia di Şengül.

Tutto per la mia famiglia 17-23 agosto 2026 – lunedì 17 agosto 2026

La settimana si apre con Melisa che vede Kadir camminare a braccetto con Cemile, ancora claudicante dopo l’incidente. La ragazza interpreta male la scena e si convince che tra loro possa esserci qualcosa, lasciandosi travolgere dalla gelosia e dallo sconforto.

Per Kadir, però, quel gesto non ha nulla di romantico: sta solo aiutando una persona in difficoltà. Il fraintendimento rischia comunque di creare una nuova distanza con Melisa, proprio mentre il loro rapporto avrebbe bisogno di fiducia e chiarezza.

Tutto per la mia famiglia, trama martedì 18 agosto 2026

Nel nuovo episodio esplode una verità pesantissima. Davanti ad Akif e Doruk, Tolga rivela ad Asiye che è stato proprio Akif a sparare a Erhan, facendo poi ricadere la colpa su Kadir.

La rivelazione sconvolge Asiye, che si ritrova a fare i conti con l’ennesima ingiustizia subita dalla sua famiglia. Anche Doruk resta spiazzato: la verità su suo padre rischia di incrinare ancora di più il rapporto con la ragazza che ama.

Tutto per la mia famiglia 17-23 agosto 2026 – mercoledì 19 agosto 2026

Ömer comunica alla famiglia una notizia straordinaria: è rientrato tra i primi dieci studenti di tutta la Turchia nel concorso di matematica e ha vinto la possibilità di studiare negli Stati Uniti.

La gioia è enorme, ma subito emergono le difficoltà pratiche. Partire per l’America richiede denaro e organizzazione, e i fratelli Eren sanno bene che ogni opportunità ha un costo. Kadir si sente ancora una volta responsabile del futuro del fratello e inizia a pensare a come aiutarlo.

Tutto per la mia famiglia, trama giovedì 20 agosto 2026

Kaan si avvicina ad Asiye dopo averla vista soffrire e critica l’atteggiamento di Doruk, accusandolo di non riuscire davvero a proteggerla. Poi decide di proporsi come intermediario e convince Doruk di poterlo aiutare a riconquistare la fidanzata.

Il gesto di Kaan, però, non è privo di ambiguità. Asiye si trova al centro di nuove attenzioni, mentre Doruk capisce che rischia di perdere la ragazza se non dimostrerà finalmente di essere diverso da suo padre e dal mondo privilegiato in cui è cresciuto.

Tutto per la mia famiglia 17-23 agosto 2026 – venerdì 21 agosto 2026

Kadir continua a lavorare giorno e notte per mettere da parte il denaro necessario a permettere a Ömer di partire per gli Stati Uniti. Il ragazzo non si risparmia, anche se la fatica comincia a pesare sul suo corpo e sul suo umore.

Intanto la famiglia Eren prova a godersi una tranquilla serata in giardino, festeggiando i progressi di Orhan. Quel momento semplice viene però interrotto dall’arrivo di Doruk, che ha lasciato casa dopo un duro litigio con Akif.

Tutto per la mia famiglia, trama sabato 22 agosto 2026

Orhan ottiene finalmente il reintegro a scuola. La notizia dovrebbe rappresentare una vittoria, ma Aybike e Berk temono che il suo ritorno nell’istituto possa avere conseguenze sulla loro relazione e sui rapporti già fragili tra le famiglie.

Nel frattempo Şengül scopre che Akif ha passato la notte a casa di Suzan. Senza perdere tempo, corre a informare Nebahat, pronta a usare quella nuova informazione per alimentare un altro scandalo familiare.

Tutto per la mia famiglia 17-23 agosto 2026 – domenica 23 agosto 2026

La settimana si chiude con Nebahat che pretende spiegazioni da Akif dopo aver saputo della notte trascorsa da Suzan. L’uomo prova a difendersi, ma la situazione è ormai compromessa e le tensioni nella famiglia Atakul tornano a esplodere.

Intanto Ömer va a ritirare il premio della lotteria, ma scopre che la vincita è già stata incassata da qualcun altro. Dalla descrizione fornita dal titolare, il ragazzo capisce subito chi può essere stata: sua zia Şengül. Per gli Eren si apre così una nuova amarezza, proprio nel momento in cui avrebbero più bisogno di denaro.

Dove vedere Tutto per la mia famiglia

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17:15 e nel weekend alle 17:45. Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.