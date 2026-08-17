La nuova settimana, quella dal 17 al 21 agosto, di Far Away si annuncia ricca di paure, segreti e nuove minacce per la famiglia Albora. La soap turca, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 16:15 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire il rapporto tra Alya e Cihan, sempre più uniti nel proteggere Deniz ma ancora circondati da tensioni familiari.

Gli episodi porteranno al centro della scena il malore di Fikriye, la scoperta della sua malattia, il ritrovamento di Deniz, la tensione tra Kaya, Zerrin e Demir, la furia di Sadakat contro Ugur e il giorno della circoncisione di Deniz, rovinato dal ritorno di Mine.

Far Away 17-21 agosto 2026 – lunedì 17 agosto 2026

La settimana si apre con un momento di grande paura: Fikriye sviene dopo un duro confronto con Alya e viene portata d’urgenza in ospedale. La situazione colpisce profondamente Alya, che nonostante le tensioni vuole capire cosa stia accadendo davvero alla donna.

Quando la vede arrivare in ospedale, Alya chiede informazioni sulle sue condizioni e scopre una verità dolorosa: Fikriye ha un tumore. La notizia cambia il modo in cui Alya guarda la situazione e apre un nuovo fronte emotivo dentro una famiglia già divisa da rancori e segreti.

Far Away, trama martedì 18 agosto 2026

Nel nuovo episodio, Alya e Cihan riescono finalmente a ritrovare Deniz. Dopo un salvataggio faticoso e pieno di tensione, i due riportano il bambino a casa, sollevati ma ancora scossi da quanto accaduto.

Il ritorno di Deniz restituisce un po’ di serenità, ma non cancella i problemi. Nel frattempo Kaya incontra Zerrin in un locale insieme a Demir. La scena alimenta nuovi sospetti e lascia intuire che le tensioni tra le famiglie non sono affatto risolte.

Far Away 17-21 agosto 2026 – mercoledì 19 agosto 2026

Alya e Cihan decidono di raggiungere Fikriye e le propongono di trasferirsi alla villa durante il periodo delle cure. Il gesto nasce dalla volontà di proteggerla, ma anche dal desiderio di tenere sotto controllo una situazione che potrebbe avere conseguenze su tutti.

La presenza di Fikriye alla villa, però, rischia di creare nuovi attriti. Sadakat non vede di buon occhio ogni scelta che possa modificare gli equilibri della casa e continua a osservare Alya come una minaccia alla propria autorità.

Far Away, trama giovedì 20 agosto 2026

La tensione esplode quando Sadakat chiede ad Hasan dove si trovi Ugur, rivelando l’intenzione di ucciderlo. La sua rabbia appare fuori controllo e conferma quanto la matriarca sia disposta a spingersi oltre pur di difendere la famiglia secondo le sue regole.

Fikriye ascolta la conversazione e si rende conto del pericolo. Senza perdere tempo, avvisa Alya, che decide di intervenire per fermare Sadakat prima che la situazione degeneri. Ancora una volta Alya si trova costretta a contrastare la suocera per evitare una tragedia.

Far Away 17-21 agosto 2026 – venerdì 21 agosto 2026

La settimana si chiude con il giorno della circoncisione di Deniz. Come vuole la tradizione, gli Albora organizzano una festa per il bambino, cercando di trasformare l’evento in un momento di unione familiare.

Ma la serenità dura poco. Durante i festeggiamenti si fa viva Mine, ancora piena di rancore. Il suo ritorno riporta alla luce ferite e tensioni mai davvero superate, minacciando di rovinare una giornata che Alya e Cihan avrebbero voluto dedicare solo a Deniz.

Dove vedere Far Away

Far Away va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle 16:15. Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.