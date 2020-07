Nella puntata di Daydreamer di oggi mercoledì 22 luglio, tutti gli amori e le gelosie presenti e ancora non sviluppati, iniziano a prendere forma. A partire da Can che ha scoperto di segreto di Sanem: la ragazza è innamorata di lui.

Daydreamer 22 luglio i genitori di Sanem in pena

Le riprese dello spot continuano anche oggi. Il set è ancora aperto.

E i genitori di Sanem si recano a seguire le registrazioni e il lavoro della figlia. In questo contesto Nihat e Mevkibe si rendono conto che Sanem ha un interesse per Can e cercano un modo per non far soffrire la figlia. Infatti sono certi che il capo non potrà mai ricambiare i sentimenti di una impiegata.

Intanto Guliz ha deciso di volersi avvicinarsi a Osman, il macellaio dal quale è stata favorevolmente impressionata. Ma non vuole che la sua mossa sia troppo evidente.

Ceycey avverte un notevole imbarazzo per essersi lasciato andare ad una dichiarazione d’amore nei confronti di Ayhan. Vorrebbe poter tornare indietro. Ma oramai è tardi.

A questo punto entra di nuovo in scena Polen la fidanzata di Can che non vuole, in alcun modo cedere il suo ragazzo a Sanem. Polen è adirata e gelosa. Ed a infuocare ancor di più la situazione, arriva Aylin che instilla ancor più gelosia in Polen.

Sanem non sta a guardare. Ed ha intuito perfettamente le mire di Polen. Ha capito che sta facendo in modo che lei non resti mai sola con Can. Perciò da adesso in poi manda a monte tutti i suoi piani, con furbizia e astuzia che adesso sfuggono Can.

Il dispiacere di Leyla

Leyla deve fare i conti con un dispiacere inaspettato. E’ stata letteralmente abbandonata da Emre. Il fratello di Can ha dimenticato di averla invitata a cena.

Leyla lo ha atteso inutilmente mentre lui trascorreva la serata con Aylin.

Osman tenta confortare la ragazza. Le sta vicino con affetto e amicizia. Questi sono i sentimenti che Leyla crede abbia nei suoi riguardi. Invece il giovane è da tempo innamorato di lei.

