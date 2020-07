Nuova puntata oggi venerdì 24 luglio di Daydreamer – Le ali del sogno. L’appuntamento è su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle 14.45. Siamo giunti alla puntata numero 33. E la storia tra Can e Sanem inizia a delinearsi con gli aspetti tipici di una love story.

Daydreamer 24 luglio dove eravamo rimasti

Nella puntata di ieri, i telespettatori hanno assistito ad un risvolto importante per il futuro dei due protagonisti. Guliz aveva raccontato a Sanem che Polen stava per trasferire a casa di Can. La giovane aveva deciso di non partire più più. Ed aveva trasferito tutto il suo bagaglio a casa Divit. Guliz aveva sottolineato che i due avevano scoperto di amarsi ancora.

A quel punto Sanem con il cuore spezzato aveva abbandonato l’idea di recarsi al party a casa di Can. Ed aveva raggiunto CeyCey che stava lavorando proprio nel famoso teatro dove aveva baciato Albatros.

Sanem aveva parlato con CeyCey raccontandogli di Albatros. Successivamente, in preda all’emozione, aveva inviato un messaggio a Can. Aveva scritto “vorrei che tu fossi Albatros”. Ma lo aveva immediatamente cancellato lasciando soltanto un generico “vorrei”.

Daydreamer 24 luglio Can e Sanem sono una coppia

Finalmente i due protagonisti si sono baciati. E Polen ha compreso che non c’è più posto per lei nella vita di Can. De ve andare via. Ed infatti prenota il primo aereo per Londra e lascia la città di Istanbul, certa di non fare più ritorno. Ma presto cambia idea. E medita una vendetta che arriverà in seguito.

Nel frattempo Osman è diventato il nuovo modello dello spot di cui si stanno svolgendo le riprese. Ma Sanem si rende ancora protagonista di un imperdonabile errore. Fa cadere a terra la macchina fotografica di Can che adesso non funziona più. Un disastro. E tutti sono convinti che sarà licenziata.

Ma i risvolti della situazione sono ben altri. Intanto Can e Sanem hanno suggellato il loro amore e sono finalmente una coppia di innamorati. Si attendono le reazioni degli altri dipendenti.

Polen ufficialmente lascia Istanbul. Deren, però,non riesce a nascondere la sua gelosia. E insinua in Sanem il dubbio che si tratti di una mossa momentanea e che l’ex fidanzata di Can sta meditando la vendetta.

Daydreamer streaming