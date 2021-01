Daydreamer in prima serata dal 7 gennaio, Can Yaman fiore all’occhiello di Canale 5

Ecco le anticipazioni di Daydreamer che torna giovedì 7 gennaio su Canale 5 dopo la pausa natalizia. L’appuntamento è alle 21.25 con tre nuovi episodi. La soap opera turca, con protagonisti Can Yaman e Demet Özdemir, era già stata promossa in prima serata nel mese di settembre. Ma dopo qualche tentativo era tornata nella sua collocazione originaria.

Daydreamer debutta nuovamente nel prime time in quanto l’attore turco Can Yaman è riuscito ad avere grande popolarità in Italia. Il giovedì Day Dreamer- Le ali del sogno si scontra con Che Dio ci aiuti 6. La fiction interpretata da Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi, debutta questa sera su Rai 1.

Daydreamer 7 gennaio- Dove eravamo rimasti

Nell’ultimo appuntamento, trasmesso lo scorso 13 dicembre, Sanem aveva raggiunto Can al seminario degli abbracci, riunione dedicata a persone solitarie. L’intento del corso è di far riscoprire ai partecipanti il piacere di stare con gli altri. Dopo essere entrata in possesso della propria stanza d’albergo, Sanem si è accorta che il riscaldamento non era funzionante. Si è recata in reception per cambiare camera ma l’hotel era al completo. Sanem, infine, ha scelto di dormire nella camera di Can. L’indomani Sanem e Can vengono svegliati all’improvviso da Polen. Nel frattempo il cliente della campagna pubblicitaria a cui stanno lavorando ha scelto Osman come testimonial. Muzaffer e Ceycey, invece, stanno collaborando insieme allo slogan per promuovere i prodotti biologici da immettere sul mercato.

Daydreamer anticipazioni 7 gennaio- la trama degli episodi

Canale 5 trasmette in prima serata gli episodi 94, 95 e 96 nella numerazione italiana.

Episodio 94

Can accetta la proposta di lavoro di Polen di andare a lavorare nei Balcani. E Sanem, demoralizzata, decide di dare le dimissioni dall’agenzia pubblicitaria. Ma viene investita dal fratello di Polen, Yigit. Il ragazzo la accompagna immediatamente in ospedale da dove viene dimessa il giorno stesso. Nel frattempo Muzaffer mostra a Mevbike alcuni manifesti in cui sono raffigurati come testimonial del loro negozio biologico.

Episodio 95

iSanem accetta il passaggio di Yigit che si è offerto di riaccompagnarla a casa dopo la visita medica. Durante il tragitto Yigit ne approfitta per chiederle il numero di telefono. Ma una volta giunti a destinazione Leyla, che era in macchina con loro, lascia cadere accidentalmente il diario di Sanem, che rimane nell’autovettura. La presenza di Yigit scatena la gelosia di Can.

Nel frattempo Sanem decide di non raccontare l’incidente ai suoi genitori per non allarmarli. Intanto Yigit le telefona perché ha trovato il diario. Sanem ha delle potenzialità come scrittrice e qualora volesse, si offre lui di pubblicare il manoscritto come editore. La ragazza è lusingata dai suoi complimenti ma non riesce a smettere di pensare a Can, che nel frattempo ha rimandato la sua partenza per i Balcani.

Episodio 96

Sanem è immersa nel lavoro perché si sta preparando al lancio della nuova campagna pubblicitaria della Red Mode. E come lei, anche tutti i colleghi sono in fermento per l’evento. Nel frattempo Muzaffer, sta elaborando un sistema economico valido per promuovere e incrementare la vendita dei suoi prodotti biologici.

Il successo di Can Yaman in Italia

Can Yaman è esploso come attore in Italia con la sua interpretazione in Daydreamer. In questi giorni l‘attore turco, che parla perfettamente la nostra lingua, si trova in Italia per registrare lo spot di un noto marchio italiano di pasta. Ed è diretto da Ferzan Ozpetek. Accanto a lui Claudia Gerini, già testimonial del pastificio abruzzese.

E prossimamente, assieme a Luca Argentero, interpreterà Sandokan nel remake scritto da Alessandro Sermoneta e Davide Lantieri per Lux Vide.

Inoltre Yaman sarà uno degli ospiti della nuova edizione di C’è posta per te che debutta sabato 9 gennaio. L’attore era già stato protagonista di una sorpresa nel people show di Maria De Filippi nella scorsa edizione.

In passato, inoltre, ha accettato l’invito anche di altre trasmissioni televisive. E’ stato infatti ospite a Live non è la D’Urso e a Verissimo di Silvia Toffanin alla quale ha rilasciato una lunga intervista. Alfonso Signorini, infine, lo aveva contattato per partecipare come concorrente del GF Vip 5.