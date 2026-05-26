L’estate di Canale 5 sarà ancora una volta nel segno delle soap turche. Dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 14:40 circa, debutta Far Away.

Far Away, regista e curiosità

Distribuita sulla rete turca Kanal D a partire dal novembre del 2024 con il titolo originale Uzak Sehir, la soap opera Far Away è girata interamente in Turchia, nei territori del distretto di Mardin. In patria, la produzione ha ottenuto ascolti eccellenti, al punto da essere stata già mandata in onda una seconda stagione.

Far Away è l’adattamento turco della serie libanese Al Hayba del 2017. Molto folto il cast, composto da oltre 40 attori. Molti di questi sono già noti al pubblico italiano, a partire da Sinem Unsal, che interpreta la protagonista Alya e che ha già prestato il volto a Nazli ne Il Dottor Alì. Altri attori conosciuti nel nostro paese sono Mufit Kayacan, che ha interpretato Rifat in Brave and Beautiful, e Mehmet Polat, noto come Hatip in Terra Amara.

Far Away, la trama

La protagonista di Far Away è Alya, una donna di origini turche che vive da anni in Canada con il marito Boran. Quando quest’ultimo perde la vita in circostanze poco chiare, Alya è costretta a fare ritorno in Turchia, nella provincia di Mardin, sua terra natale. Il personaggio principale, infatti, aveva promesso di rispettare le ultime volontà del coniuge e dargli una degna sepoltura.

Alya, in quello che sarebbe dovuto essere un viaggio di pochi giorni, decide di portare con sé anche il figlio Deniz, di appena cinque anni.

Spoiler finale

Non appena ritornano in Turchia, Alya deve fare i conti con le ingerenze della potente famiglia Albora, guidata dalla suocera Sadakat. Quest’ultima, infatti, è disposta a tutto pur di impedire alla nuora di riportare il nipote in Canada. Mentre la protagonista pensa a un modo per riuscire ad abbandonare la Turchia, dal passato riemergono una serie di segreti destinati a sconvolgere i già fragili equilibri.

Far Away, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la soap opera Far Away, in onda in estate nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.