La nuova settimana, quella dal 29 giugno al 3 luglio, di Far Away si annuncia ricca di tensioni familiari, segreti e nuovi pericoli per la famiglia Albora. La soap turca, in onda su Canale 5 alle 14:45 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire le vicende di Alya, Cihan, Sadakat, Kaya e Sahin, tra amore, vendette e lotte di potere.

Gli episodi porteranno al centro della scena le nozze tra Alya e Cihan, le pressioni di Sadakat, la scoperta di Cihan sul passato di Ecmel, la battaglia per la casa di Fidan e Sahin e il gesto estremo di Kaya, che finirà nei guai dopo aver sparato a Sedat.

Far Away 29 giugno-3 luglio 2026 – lunedì 29 giugno 2026

La settimana si apre con il matrimonio tra Alya e Cihan. Quella che dovrebbe essere una cerimonia serena viene però rovinata dalle parole di Sadakat, che davanti a tutti dichiara di aspettarsi presto un erede maschio.

La richiesta sconvolge Alya e il piccolo Deniz. Dopo la festa, Sadakat prova persino a costringere i due sposi a condividere la stessa camera, ma Cihan, d’accordo con la nuova moglie, le lascia la stanza e sceglie di dormire altrove.

Far Away, trama martedì 30 giugno 2026

Nel nuovo episodio, Cihan viene a conoscenza di una verità sconvolgente sul passato di Ecmel. Dopo aver parlato con Hasan, scopre che fu proprio Sadakat a organizzare il piano che portò l’uomo in carcere.

La rivelazione cambia completamente il modo in cui Cihan guarda sua madre. Sadakat prova a giustificarsi, ma il figlio inizia a sospettare che dietro le sue scelte ci siano motivazioni ancora più profonde e pericolose.

Far Away 29 giugno-3 luglio 2026 – mercoledì 1 luglio 2026

Dopo la prima notte da sposata, Alya trova tutti i suoi vestiti distrutti. Il gesto è un messaggio chiarissimo di Sadakat, decisa a farle capire chi comanda davvero nella villa degli Albora.

Nonostante le intimidazioni, Alya non vuole rinunciare alla propria indipendenza. La donna pensa al futuro di Deniz e continua a desiderare una vita diversa per il figlio, lontana dalle regole soffocanti della famiglia di Cihan.

Far Away, trama giovedì 2 luglio 2026

La tensione esplode quando Sadakat decide di togliere la proprietà della casa a Fidan e Sahin. La sua scelta provoca una frattura sempre più profonda all’interno della famiglia.

Nare e Kaya si schierano contro la madre, mentre Cihan interviene per evitare che la situazione degeneri. L’uomo costringe Sadakat a concedere a Sahin la procura della casa, impedendole così di venderla senza il suo consenso.

Far Away 29 giugno-3 luglio 2026 – venerdì 3 luglio 2026

La settimana si chiude con una nuova escalation di violenza. Kaya, dopo aver scoperto che Sahin ha puntato una pistola contro Hasan, vuole affrontare il cugino. Kadir prova a fermarlo e avverte Cihan, che interviene per riportare il fratello a casa.

Poco dopo, Kaya viene coinvolto in un duro scontro con Sedat. Durante la colluttazione parte un colpo di pistola e Sedat resta gravemente ferito. Kaya, invece di fuggire, decide di affrontare le conseguenze del gesto e chiama subito Cihan.

Intanto Alya ascolta una telefonata tra Demir e l’uomo interessato alla casa di Sahin. La donna capisce che dietro l’operazione c’è un piano per far finire la proprietà nelle mani di Demir e corre ad avvisare Cihan.

Dove vedere Far Away

Far Away va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:45.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.