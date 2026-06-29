La nuova settimana, quella dal 29 giugno al 3 luglio, di Tutto per la mia famiglia si annuncia ricca di scandali, difficoltà economiche e nuovi sentimenti. La soap turca, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:50 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a raccontare le vicende dei fratelli Eren, costretti a lottare ogni giorno per restare uniti.

Gli episodi porteranno al centro della scena la rivelazione di Aybike su Akif e Suzan, il brutale pestaggio di Kadir, l’intervento di Melisa, il tentativo di Ömer di incastrare Aybike e il nuovo piano di Şengül.

Tutto per la mia famiglia 29 giugno-3 luglio 2026 – lunedì 29 giugno 2026

La settimana si apre con la festa di compleanno di Melisa nella villa degli Atakul. Quello che dovrebbe essere un momento di festa si trasforma però in uno scandalo quando Aybike rivela davanti a tutti che Akif e Suzan sono amanti.

La notizia sconvolge gli invitati e mette Akif in una posizione sempre più difficile. Intanto Suzan deve fare i conti con le conseguenze della rivelazione, mentre i rapporti all’interno della famiglia Atakul diventano sempre più tesi.

Tutto per la mia famiglia, trama martedì 30 giugno 2026

Nel nuovo episodio, Kadir affronta Mehmet per cercare di saldare il debito contratto da Ömer e Ogulcan. Il ragazzo prova a risolvere la situazione, ma si rifiuta di obbedire agli ordini dell’uomo.

La sua scelta ha conseguenze drammatiche: Kadir viene brutalmente aggredito e lasciato a terra ferito. A trovarlo è Melisa, sconvolta nel vederlo in quelle condizioni. Dopo aver scoperto l’esistenza del debito, la giovane decide di intervenire.

Tutto per la mia famiglia 29 giugno-3 luglio 2026 – mercoledì 1 luglio 2026

Dopo l’aggressione, Melisa sceglie di aiutare Kadir e si offre di saldare il debito che ha causato il pestaggio. Il gesto della ragazza crea un legame sempre più forte tra i due, anche se Kadir fatica ad accettare di essere aiutato.

Nel frattempo i fratelli Eren tornano a scuola, mentre Kadir e Orhan riprendono il lavoro. Anche a casa degli Atakul il clima resta teso: Nebahat racconta al marito e ai figli quanto accaduto, provocando reazioni molto diverse.

Tutto per la mia famiglia, trama giovedì 2 luglio 2026

Kadir torna a casa dopo essere stato dimesso dall’ospedale. La sua famiglia è preoccupata per lui, ma il ragazzo cerca di minimizzare le conseguenze dell’aggressione e di non far pesare il dolore sui fratelli.

Melisa, però, non riesce a restare lontana. Esce prima da scuola per andare a trovarlo e gli confessa di aver denunciato i delinquenti responsabili del pestaggio. La sua decisione sorprende Kadir, che inizia a guardarla con occhi diversi.

Tutto per la mia famiglia 29 giugno-3 luglio 2026 – venerdì 3 luglio 2026

Nel nuovo appuntamento, Ömer entra in possesso di un video compromettente che mostra Aybike mentre ruba. Il ragazzo vorrebbe pubblicarlo per vendicarsi, ma Kadir interviene e gli impedisce di farlo, invitandolo a non peggiorare ulteriormente la situazione.

Intanto Şengül si presenta a casa di Nebahat con un obiettivo preciso: farsi assumere. La donna è pronta a tutto pur di ottenere un vantaggio e la sua presenza rischia di cambiare ancora una volta gli equilibri tra le famiglie.

Anche Melisa prova ad avvicinarsi sempre di più a Kadir. La giovane va a studiare da Ömer e si fa accompagnare a casa, sperando di poter restare da sola con il ragazzo. Tra i due sembra nascere qualcosa di importante, ma le difficoltà della famiglia Eren restano sempre dietro l’angolo.

Dove vedere Tutto per la mia famiglia

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:50.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.