La nuova settimana, quella dal 13 al 17 luglio, di Forbidden Fruit si annuncia ricca di inganni, ricatti e nuove delusioni sentimentali. La soap turca, in onda su Canale 5 alle 14:05 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire le vicende di Yildiz, Ender, Kerim, Sahika, Caner, Emir e Mert.

Gli episodi porteranno al centro della scena le false scuse di Ender, il definitivo allontanamento tra Yildiz e Kerim, il piano costruito ai danni di Sahika, i problemi finanziari di Kerim e Mert e un nuovo inganno che farà credere a Yildiz di essere pedinata.

Forbidden Fruit 13-17 luglio 2026 – lunedì 13 luglio 2026

La settimana si apre con Ender pronta a riconquistare la fiducia di Yildiz. La donna finge di assumersi ogni responsabilità per gli scontri recenti e presenta le sue scuse come un gesto sincero.

Yildiz, convinta di aver ritrovato un’amica, decide di darle una nuova possibilità. In realtà, Ender nasconde un secondo fine e il riavvicinamento fa parte di una strategia molto più subdola.

Forbidden Fruit, trama martedì 14 luglio 2026

Yildiz incontra Kerim sul lungomare per affrontare una volta per tutte il loro rapporto. La giovane gli comunica di non volerlo più vedere, perché il matrimonio imminente le impone di chiudere ogni legame con lui.

La decisione ferisce profondamente Kerim, che comprende quanto sia diventato difficile continuare a lottare per un amore ostacolato da segreti, paure e pressioni familiari.

Forbidden Fruit 13-17 luglio 2026 – mercoledì 15 luglio 2026

Ender coinvolge Caner nel suo piano e gli chiede di mentire perfino al suo migliore amico Emir. Per la donna ogni dettaglio deve essere credibile, perché l’obiettivo è manipolare Yildiz senza destare sospetti.

Caner accetta di aiutarla, ma la nuova alleanza rischia di mettere in crisi il rapporto con Emir, completamente ignaro di essere diventato una pedina nella vendetta di Ender.

Forbidden Fruit, trama giovedì 16 luglio 2026

Kerim e Mert sono ormai a un passo dall’ottenere il prestito necessario per portare a termine il loro affare. I due credono di poter finalmente chiudere l’operazione e uscire dalla situazione complicata in cui si sono cacciati.

Proprio quando il traguardo sembra vicino, però, un imprevisto rovina i loro piani. La tensione tra i due aumenta e il progetto rischia di crollare definitivamente.

Forbidden Fruit 13-17 luglio 2026 – venerdì 17 luglio 2026

Yildiz viene convocata con urgenza da Ender, Caner ed Emir. La donna si presenta all’incontro senza immaginare che tutto sia stato preparato per convincerla di essere in pericolo.

Dopo aver ingannato anche Emir, Ender e Caner fanno credere a Yildiz che Sahika la stia facendo pedinare. La paura prende il sopravvento e la protagonista finisce ancora una volta intrappolata in un gioco di manipolazioni.

Dove vedere Forbidden Fruit

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:05 su Canale 5.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.