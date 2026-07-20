La nuova settimana, quella dal 20 al 24 luglio, di Tutto per la mia famiglia si annuncia ricca di rivelazioni dolorose, nuovi scontri e tensioni familiari. La soap turca, in onda su Canale 5 alle 16:50 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a raccontare la storia dei fratelli Eren, sempre più divisi tra scuola, povertà, orgoglio e il bisogno di restare uniti.

Gli episodi porteranno al centro della scena il debito di Ogulcan, la recita organizzata a scuola, la rivelazione pubblica di Akif su Ömer, la rabbia di Harika, l’incontro tra Ömer e Suzan, l’arrivo di Tolga e il nuovo muro alzato da Orhan contro Şengül.

Tutto per la mia famiglia 20-24 luglio 2026 – lunedì 20 luglio 2026

La settimana si apre con Ogulcan che riesce finalmente a ripagare il debito. Intanto Salih comunica a Mazlum di essere stato risarcito dall’assicurazione, portando una momentanea tregua in una situazione piena di tensioni.

Nel frattempo Ömer si convince a partecipare alla recita ideata da Ogulcan per il compito di teatro. Per il ragazzo è un’occasione per provare a vivere la scuola con più leggerezza, anche se i problemi familiari restano sempre presenti.

Tutto per la mia famiglia, trama martedì 21 luglio 2026

Nel nuovo episodio, Akif Atakul fa esplodere un vero scandalo: rivela pubblicamente che Ömer è il figlio biologico di Suzan. La notizia travolge tutti e cambia per sempre gli equilibri tra le famiglie.

Harika reagisce con rabbia e disprezzo verso la madre, incapace di accettare la verità. Anche Ömer resta sconvolto: il ragazzo si ritrova improvvisamente al centro di un segreto che gli era stato nascosto per tutta la vita.

Tutto per la mia famiglia 20-24 luglio 2026 – mercoledì 22 luglio 2026

Ömer affronta Suzan e pretende spiegazioni. Il confronto è doloroso e porta alla luce una verità ancora più sconvolgente: suo padre non sarebbe mai stato informato della sua esistenza.

Il ragazzo scopre inoltre che fu il nonno a decidere di abbandonarlo. Per Ömer è un colpo durissimo, perché la sua identità e il suo passato vengono rimessi completamente in discussione.

Tutto per la mia famiglia, trama giovedì 23 luglio 2026

A scuola, l’arrivo di Tolga riaccende vecchi rancori. Il ragazzo mette subito in difficoltà Ömer e suo fratello Kadir, portando la tensione a livelli sempre più alti.

La situazione degenera fino a uno scontro fisico. Per i fratelli Eren la scuola continua a essere un terreno ostile, dove ogni conquista rischia di trasformarsi in una nuova umiliazione.

Tutto per la mia famiglia 20-24 luglio 2026 – venerdì 24 luglio 2026

La settimana si chiude con Ömer che trascorre del tempo con Suzan, nonostante l’ostilità di Harika. Il ragazzo prova a capire se sia possibile costruire un rapporto con la donna che ha scoperto essere sua madre.

Intanto Şengül vorrebbe tornare a casa, ma Orhan resta fermo nella sua decisione di non perdonarla. La frattura tra i due appare ancora profonda e il futuro della famiglia resta incerto.

Dove vedere Tutto per la mia famiglia

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:50.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.