La nuova settimana di Far Away e segnata da decisioni difficili, alleanze inattese e nuovi scontri nella famiglia Albora. Alya viene a conoscenza di una verità capace di cambiare il modo in cui guarda Cihan e Sadakat, mentre una grave emergenza costringe tutti a mettere da parte i conflitti.

Gli episodi porteranno al centro della scena la scoperta di Alya, le tensioni con Cihan, la fragilità di Sadakat e una malattia che riunirà temporaneamente la famiglia.

Far Away 10-14 agosto 2026 – lunedì 10 agosto 2026

Alya ripensa alle rivelazioni ricevute da Cihan e pretende di conoscere tutta la verità. Alla villa, Sadakat cerca di impedire che altri segreti vengano alla luce, mentre Demir continua a sfruttare le divisioni degli Albora.

Far Away, trama martedì 11 agosto 2026

Una nuova informazione permette ad Alya di ricostruire un episodio del passato di Boran. La donna si sente tradita da chi ha taciuto e affronta Cihan, convinta che lui abbia scelto ancora una volta la famiglia al posto della sincerità.

Far Away 10-14 agosto 2026 – mercoledì 12 agosto 2026

Cihan prova a spiegare le proprie ragioni e chiede ad Alya di fidarsi di lui. Intanto, Nare e Kaya sono coinvolti in un nuovo scontro familiare, mentre Sahin valuta un’alleanza rischiosa per proteggere le persone che ama.

Far Away, trama giovedì 13 agosto 2026

Un improvviso malore cambia le priorità di tutti. Alya interviene con le sue competenze mediche e la famiglia si ritrova unita nell’attesa, ma le vecchie rivalità continuano a emergere anche nel momento più delicato.

Far Away 10-14 agosto 2026 – venerdì 14 agosto 2026

La situazione sanitaria resta grave e costringe Cihan a prendere una decisione importante. Alya comprende finalmente la portata del segreto scoperto, ma non e pronta a perdonare. Demir, intanto, prepara una nuova mossa contro gli Albora.

Dove vedere Far Away

Far Away va in onda su Canale 5 alle 14:45. Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove e possibile recuperarli dopo la messa in onda televisiva.