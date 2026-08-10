La settimana de La Promessa sarà dominata dalla decisione di Angela di accettare il fidanzamento con Lorenzo. La notizia sconvolge Curro e riaccende lo scontro con Leocadia, mentre alla tenuta continuano le tensioni legate a Catalina, Petra e alla servitù.

Gli episodi porteranno al centro della scena il fidanzamento tra Angela e Lorenzo, la disperazione di Curro, le pressioni di Leocadia e nuovi conflitti tra i Lujan e la servitù.

La Promessa 10-16 agosto 2026 – lunedì 10 agosto 2026

Angela si trova sotto una pressione sempre più forte. Lorenzo sfrutta la situazione per insistere sul matrimonio, mentre Curro cerca un modo per convincere la giovane a non rinunciare al loro amore.

La Promessa, trama martedì 11 agosto 2026

Leocadia comprende che lo scandalo potrebbe travolgere sua figlia e prende una posizione che sorprende tutti. Angela, convinta di non avere alternative, accetta di annunciare il fidanzamento con Lorenzo.

La Promessa 10-16 agosto 2026 – mercoledì 12 agosto 2026

La notizia del fidanzamento si diffonde alla tenuta e raggiunge Curro. Il giovane e sconvolto e affronta Angela, che non riesce a confessargli fino in fondo le ragioni della sua scelta. Lorenzo assapora la vittoria.

La Promessa, trama giovedì 13 agosto 2026

Curro chiede aiuto a Manuel e prova a raccogliere nuove prove contro Lorenzo. Nel frattempo Catalina continua a fare i conti con le minacce che gravano sulla sua famiglia, mentre Petra mostra segnali di crescente debolezza.

La Promessa 10-16 agosto 2026 – venerdi 14 agosto 2026

Angela e Lorenzo partecipano a un incontro ufficiale che rende il fidanzamento sempre piu difficile da annullare. Leocadia teme le conseguenze delle mosse del capitano, mentre Curro promette di non arrendersi.

La Promessa, trama sabato 15 agosto 2026

Alla Promessa cresce il malcontento. La servitu osserva con preoccupazione le tensioni tra i nobili, mentre nuovi contrasti coinvolgono Petra, Maria e gli altri domestici. Angela appare sempre piu prigioniera della decisione presa.

La Promessa 10-16 agosto 2026 – domenica 16 agosto 2026

La settimana si chiude con Curro deciso a impedire le nozze e con Angela combattuta tra il dovere e i propri sentimenti. Lorenzo, convinto di avere il controllo, non si accorge che contro di lui sta nascendo una nuova alleanza.

Dove vedere La Promessa

La Promessa va in onda su Rete 4 alle 19:40. Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove e possibile recuperarli dopo la messa in onda televisiva.