La nuova settimana di Forbidden Fruit si annuncia ricca di rivalità, nuovi incontri e manovre familiari. Dopo la crisi dell’Argun Holding e l’ingresso di Hasan Ali, Yildiz prova a ricostruire la propria vita e concentra tutte le sue attenzioni su Cagatay. La presenza di Feride, pero, rende il suo piano molto più difficile del previsto.

Gli episodi porteranno al centro della scena i tentativi di Yildiz di avvicinarsi a Cagatay, l’ostilita di Feride, le nuove alleanze in azienda e la competizione tra Ender e Sahika.

Forbidden Fruit 10-14 agosto 2026 – lunedì 10 agosto 2026

Yildiz cerca un nuovo pretesto per incontrare Cagatay e coinvolge ancora una volta Caner ed Emir. Il giovane, incuriosito dalla sua spontaneità, non sembra indifferente; Feride, invece, capisce subito le intenzioni di Yildiz e decide di tenerla lontana dal figlio.

Forbidden Fruit, trama martedì 11 agosto 2026

Alla Kuyu Holding cresce la tensione tra i nuovi soci. Ender e Sahika cercano entrambe di guadagnare la fiducia di Hasan Ali, mentre Mert prova a sfruttare la rivalità a proprio vantaggio. Yildiz scopre che avvicinarsi a Cagatay significa anche affrontare il giudizio della sua famiglia.

Forbidden Fruit 10-14 agosto 2026 – mercoledì 12 agosto 2026

Asuman incoraggia la figlia a non arrendersi. Yildiz organizza un incontro apparentemente casuale con Cagatay, ma Feride interviene e trasforma la situazione in un momento imbarazzante. Cagatay, pero, difende Yildiz e mostra di apprezzare la sua determinazione.

Forbidden Fruit, trama giovedì 13 agosto 2026

Ender e Sahika tornano a scontrarsi per il controllo degli affari, mentre Hasan Ali osserva le loro mosse senza rivelare le proprie intenzioni. Yildiz comprende che Feride fara di tutto per impedirle di entrare nella vita di Cagatay e decide di cambiare strategia.

Forbidden Fruit 10-14 agosto 2026 – venerdì 14 agosto 2026

La settimana si chiude con un nuovo confronto tra Yildiz e Feride. Cagatay si trova in mezzo alle due donne e, invece di allontanarsi, sceglie di conoscere meglio Yildiz. Per lei e una piccola vittoria, ma le manovre di Ender e Sahika promettono nuovi problemi.

Dove vedere Forbidden Fruit

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 alle 14:15. Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove e possibile recuperarli dopo la messa in onda televisiva.