La nuova settimana, quella dal 17 al 21 agosto, di Forbidden Fruit si annuncia ricca di manovre aziendali, scandali e nuove vendette. La soap turca, in onda su Canale 5 alle 14:10 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire le mosse di Sahika, Mert, Hasan Ali, Ender, Yildiz e Cagatay.

Gli episodi porteranno al centro della scena il piano di Sahika per screditare Mert, il tentativo di Cagatay di ricostruire il rapporto con Hasan Ali, le conseguenze di un falso pettegolezzo diffuso in azienda e la contromossa di Ender, pronta a smascherare l’ennesimo intrigo.

Forbidden Fruit 17-21 agosto 2026 – lunedì 17 agosto 2026

La settimana si apre con Sahika decisa a colpire Mert nel punto più delicato: la sua reputazione dentro l’azienda. La donna non vuole che il giovane continui a rafforzarsi accanto ad Hasan Ali e, per questo, ordina al suo assistente Haluk di far circolare un falso pettegolezzo tra i dipendenti.

La voce comincia a diffondersi rapidamente e crea imbarazzo nei corridoi della società. Mert capisce che qualcuno sta provando a isolarlo, ma non riesce subito a individuare la mano di Sahika dietro l’operazione. Intanto Yildiz osserva i nuovi equilibri con attenzione, consapevole che ogni mossa di Sahika nasconde sempre un secondo fine.

Forbidden Fruit, trama martedì 18 agosto 2026

Nel nuovo episodio, Cagatay accetta di cenare con suo padre Hasan Ali. Il giovane vorrebbe ricostruire un dialogo dopo tanti contrasti, ma il loro incontro non resta segreto a lungo. Un’amica di Feride, madre di Cagatay, scopre la cena e la notizia rischia di provocare una nuova frattura familiare.

Feride reagisce malissimo, sentendosi tradita dal figlio e dalla possibilità che Hasan Ali rientri con tanta forza nella sua vita. La tensione familiare si intreccia agli intrighi aziendali, mentre Sahika continua a muoversi nell’ombra per usare ogni debolezza degli altri a proprio vantaggio.

Forbidden Fruit 17-21 agosto 2026 – mercoledì 19 agosto 2026

Il piano di Sahika contro Mert diventa ancora più pesante. La donna lo accusa di molestie e mette il giovane in una posizione difficilissima davanti ad Hasan Ali, che non può ignorare una denuncia tanto grave all’interno dell’azienda.

Mert prova a difendersi, ma le parole di Sahika hanno un effetto immediato. Il presidente decide di allontanarlo temporaneamente dalla società, lasciandolo senza strumenti per reagire. La mossa di Sahika sembra riuscita, ma Ender inizia a sospettare che dietro l’accusa ci sia una costruzione studiata nei minimi dettagli.

Forbidden Fruit, trama giovedì 20 agosto 2026

Zehra e Asuman inaugurano finalmente il loro avocado bar, invitando parenti, amici e anche Hasan Ali. Quello che dovrebbe essere un evento leggero e mondano si trasforma presto in un’occasione per far emergere nuove tensioni.

Durante l’inaugurazione, Zehra scopre pubblicamente le accuse rivolte a Mert e resta sconvolta. L’atmosfera cambia di colpo: tra sguardi imbarazzati, sospetti e domande senza risposta, la festa diventa un nuovo campo di battaglia per le rivalità tra Sahika, Ender e gli altri protagonisti.

Forbidden Fruit 17-21 agosto 2026 – venerdì 21 agosto 2026

La settimana si chiude con la svolta decisiva. Ender riesce a ricostruire il complotto architettato da Sahika e porta alla luce la verità sulle accuse contro Mert. Per Sahika, che credeva di aver eliminato un ostacolo, arriva un durissimo contraccolpo.

La donna viene estromessa dal consiglio di amministrazione e perde una parte importante del suo potere. Mert può finalmente respirare, ma la guerra non è finita: Sahika difficilmente accetterà la sconfitta e la sua sete di vendetta promette nuove conseguenze.

Dove vedere Forbidden Fruit

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:10. Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.