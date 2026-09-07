La nuova settimana, quella dal 7 al 13 settembre, di Far Away si annuncia carica di sospetti, rivelazioni e nuovi scontri tra famiglie rivali. La soap turca, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 14:45 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire il difficile legame tra Alya e Cihan, mentre gli Albora devono fare i conti con verità sempre più pericolose.

Gli episodi porteranno al centro della scena l’uscita di Cihan dal carcere, i dubbi sulla gravidanza di Mine, la verità su Zerrin e Kaya, le accuse contro Nadim e un nuovo scontro che finirà nel sangue.

Far Away 7-13 settembre 2026 – lunedì 7 settembre 2026

La settimana si apre con Cihan che riceve la visita di Alya e della sua famiglia. La sua posizione resta fragile, ma la presenza della moglie e delle persone più vicine gli dà la forza di affrontare un momento delicato.

Alla visita arrivano anche Fidan, Sahin e Zerrin, intenzionati a incontrare Ecmel. L’atmosfera è carica di tensione, perché ogni confronto rischia di riaprire ferite antiche e rancori mai superati.

Far Away, trama martedì 8 settembre 2026

Durante il confronto emerge un dettaglio importante: anche Ecmel sapeva dove si trovasse Boran. La verità arriva grazie a una chiacchierata avuta con Halis e Nadim, particolare che cambia il quadro dei sospetti.

Per Alya e Cihan questa scoperta è dolorosa. La morte di Boran continua a gettare ombre sulla famiglia e ogni nuova informazione sembra dimostrare che molti abbiano mentito o taciuto per troppo tempo.

Far Away 7-13 settembre 2026 – mercoledì 9 settembre 2026

Una volta uscito di prigione, Cihan decide di parlare con gli abitanti del paese. L’uomo vuole ricostruire un rapporto di fiducia e far capire che gli Albora non hanno intenzione di aggredire nessuno.

Il suo tentativo è importante, ma non semplice. Il villaggio resta diffidente e segnato da vecchie paure, mentre Alya osserva il marito cercare una strada diversa dalla violenza e dalla vendetta.

Far Away, trama giovedì 10 settembre 2026

Nare riferisce a Cihan i suoi sospetti sulla gravidanza di Mine. L’uomo decide allora di affrontare Sadakat, ma la madre non lascia trapelare alcuna informazione e mantiene il controllo del proprio silenzio.

La conversazione aumenta i dubbi di Cihan. Il rapporto con Sadakat è sempre più segnato dalla sfiducia, mentre Alya deve convivere con la possibilità che l’arrivo di un altro figlio possa cambiare gli equilibri del suo matrimonio.

Far Away 7-13 settembre 2026 – venerdì 11 settembre 2026

Fidan informa Sadakat che Zerrin è incinta di Kaya, anche se la ragazza ha dichiarato che il bambino è di Demir. La rivelazione rischia di provocare una nuova frattura tra le famiglie.

Per Sadakat è una notizia esplosiva, perché tocca direttamente il futuro degli Albora. Intanto Kaya si ritrova al centro di una situazione sempre più difficile, sospeso tra responsabilità, paura e il peso delle bugie.

Far Away, trama sabato 12 settembre 2026

Sahin e Kaya affrontano Nadim e lo accusano apertamente di aver fatto uccidere Boran. Lo scontro si accende rapidamente e la rabbia prende il sopravvento.

Interviene anche Cihan, deciso a evitare che la situazione degeneri. Ma il suo tentativo non basta: durante il confronto l’uomo viene ferito, lasciando tutti sconvolti e riportando la violenza al centro della scena.

Far Away 7-13 settembre 2026 – domenica 13 settembre 2026

La settimana si chiude con Alya che prova a sostenere Cihan dopo l’ennesimo trauma. La donna gli dice che non deve sentirsi in colpa e che, anche se con fatica, cercherà di tollerare l’arrivo di un figlio.

Le sue parole mostrano una maturità dolorosa. Alya non nasconde la sofferenza, ma sceglie di guardare avanti per proteggere Deniz e il legame con Cihan, mentre intorno a loro le minacce restano vive.

Dove vedere Far Away

Far Away va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 14:45.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.