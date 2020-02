Stasera in Tv giovedì 27 febbraio 2020. Rai 3 trasmette un documentario dedicato a Mia Martini, scomparsa nel 1995. Per gli amanti della fiction su Rai 1 vanno in onda i nuovi episodi di Don Matteo 12.

Stasera in Tv giovedì 27 febbraio 2020 programmi reti generaliste

Su Rai1 , alle 21,25, la fiction Don Matteo 12. Con Terence Hill e Nino Frassica. Nell’ episodio Non commettere adulterio,dopo qualche fallimentare tentativo, Ines sembra accettare Sergio come padre, questo grazie all’ aiuto di Anna che è sempre più in sintonia con lui. Nino diventa influencer grazie a dei tutor d’eccezione : i The Jackal.

Su Rai 3, alle 21.20, il docu – film Mia Martini, fammi sentire bella. A quasi 25 anni dalla sua morte, Mia Martini, viene ricordata con un documentario di Giorgio Verdelli : video originali, interviste esclusive alle sorelle ( Loredana,Leda e Olivia) e ai nipoti , l’ultimo concerto ed il brano che dà il titolo alla serata.il racconto è affidato all’attrice Sonia Bergamasco.

Su Rete 4, alle 21.25, il talk show Dritto e rovescio. Ancora una serata all’ insegna dell’approfondimento in compagnia di Paolo Del Debbio. La trasmissione si occupa di attualità e politica,con gli ospiti in studio. Ma dà spazio anche alle storie di persone comuni. Anche stasera focus sul Coronavirus e sulle ripercussioni nel nostro Paese.

Su Italia 1 , alle 21.25, il programma di attualità Le Iene Show. Oggi tocca a Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma lanciare i servizi curati dagli inviati del programma. La trasmissione può essere seguita in streaming, anche all’estero sul sito www.iene.mediaset.it.

Stasera in Tv giovedì 27 febbraio 2020 film sulle reti generaliste

Su Rai 2, alle 21.20,il film di fantastico del 2015, Avengers: Age of ultron. Con Robert Downey Jr. Iron Man, Capitan America, Thor e Hulk, Vedova nera e Occhio di falco, gli eroi più potenti della terra, uniscono le loro forze per combattere contro l’intelligenza artificiale Ultron.Solo loro possono salvare il genere umano.

Su Canale 5, alle 21.25, il film drammatico del 2013, 12 anni schiavo. Con Chiwetel Ejiofor. Negli anni che precedono la guerra civile americana, Solomon Northup, un nero nato libero nel nord dello Stato di New York, viene rapito e venduto come schiavo.Misurandosi con la più feroce crudeltà,Solomon si sforza di sopravvivere senza perdere la sua dignità.

I film 20 Mediaset Iris Paramount La 5

Su 20 Mediaset , alle 21.00, il film thriller del 1997, L’avvocato del diavolo.Con Keanu Reeves. Kevin Lomax, un giovane e rampante avvocato, scopre che il segreto del suo successo sta negli oscuri poteri in un legale di New York che manovra la sua carriera.

Su Iris , alle 21.00, il film poliziesco del 1991, Resa dei conti a Little Tokyo.Con Brandon Lee. I detective Kenner e Murata si trovano ad affontare una gang dello yazuka giapponese.Tra sparatorie ed inseguimenti, uno dei due troverà la donna della sua vita.

Su Paramount Channel , alle 21.00, il film di commedia del 2007, Perchè te lo dice mamma. Con Diane Keaton. La vulcanica Daphne sommerge di consigli le figlie Maggie, Mae e Milly. E per assicurare a quest’ultima un futuro perfetto, decide di sceglierle il fidanzato ideale.

Su La5 , alle 21.00, il film drammatico del 1987, Dirty dancing (balli proibiti). Con Patrick Swayze. Stati uniti, 1963, La diciassettenne Baby in vacanza con la famiglia in un villaggio,si lascia affascinare dal maestro di ballo Jhonny. Scoprirà la vita e l’amore.

I film stasera su Premium

Su Premium Cinema, alle 21.15, il film di commedia del 2000, What women what. Con Mel Gibson. Nick Marshall è pubblicitario in una nota agenzia di Chicago: sin dall’infanzia ha una smodata passione per le donne ed è un incallito seduttore, anche di colleghe, è divorziato e padre di una figlia, Alex, ormai adolescente.

Su Premium Cinema Energy, alle 21.15, il film drammatico del 2007, American Gangster. Con Russel Crowe. New York, anni 70. La storia vera di Frank Lucas, uno spacciatore che, in seguito alla morte del suo capo, riesce a diventare il più famoso narcotrafficante d’America. Nel frattempo il poliziotto Richie Roberts cerca di catturarlo.

Su Premium Cinema Emotion , alle 21.15, il film commedia del 2004, Before sunset – prima del tramonto. Con Julie Delpy. Jesse e Celine s’incontrano inaspettatamente a Parigi ed hanno soltanto un effimero pomeriggio per decidere se condividere o meno il loro domani.

Stasera in Tv giovedì 27 febbraio 2020 I film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15 , il film d’azione del 2013, Codice fantasma. Con John Cusack. L’agente Emerson, in pausa dopo una missione disastrosa,accetta un incarico apparentemente semplice: proteggere Katherine, una giovane operatrice della Cia.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15 , il film drammatico del 2016, Nel mondo libero.Con Elisabeth Moss. Uscito di prigione, Mo cerca di ricostruirsi una vita. Ben presto l’uomo si imbatte in Daris, una misteriosa donna dal violento passato.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2018, Asterix ed il segreto della pozione magica. Panoramix pensa sia necessario trovare un sostituto per custodire il segreto della pozione magica. Con Asterix ed Obelix cerca di trovare l’eletto.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2018,Darkest minds. Con Amanda Stenberg. Una malattia sconosciuta uccide il 98% dei bambini e i sopravvissuti sviluppano dei superpoteri. Ritenuti pericolosi vengono rinchiusi in campi di riabilitazione.

Su Sky Cinema Suspance, alle 21.00, il film horror del 2019, The prodigy – il figlio del male. Con Jackson Robert Scott. Sarah è preoccupata per l’inquietante comportamento del piccolo Miles. Temendo che qualcosa di soprannaturale si sia impossessato del bambino, decide di farlo ipnotizzare.