Nuova settimana di programmazione per Il Paradiso delle Signore con le puntate dal 28 settembre al 2 ottobre. Molte le nuove dinamiche che interessano i protagonisti e che sfociano nel ritorno di Nicoletta Cattaneo a Milano. Ecco quanto accade nelle puntate che vanno da lunedì a venerdì alle 15.45 su Rai 1.

Il Paradiso delle signore puntate 28 settembre 2 ottobre

Trama della puntata di lunedì 28 settembre 2020

Marta e Vittorio hanno saputo di non avere i requisiti adatti per adottare la piccola Anna. Si rivolgono ad un avvocato per trovare un cavillo legale indispensabile per l’affidamento e poi l’adozione. Federico ha visto suo padre baciare Clelia. Non accatta la relazione del genitore e non si spiega perché la madre Silvia sopporti il tradimento di Luciano. Il giovane inizia a sospettare che Roberta conoscesse il segreto del padre e della capo commessa. Umberto comunica a Riccardo di essere arrivato a New York. Sta cercando Adelaide.

Trama puntata Martedì 29 settembre 2020

Il parroco Don Saverio riferisce a Marta e Vittorio Conti che la madre della piccola Anna è stata rintracciata e possono incontrarla. Salvatore e Marcello sono in crisi. Devono cercare un’idea per guadagnare di più. Miracolosamente viene in loro aiuto Laura. Intanto Marta e Vittorio hanno un colloquio con Daniela, la madre naturale di Anna. La donna ammette di non voler tenere la bambina. Nel frattempo Clelia ha parlato con Federico sul legame tra lei e il ragioniere. Federico continua a condannare il padre. Ma un giorno, per caso, ascolta un discorso e comprende che anche Silvia ha tradito il marito.

Trama puntata Mercoledì 30 settembre 2020

A questo punto, nella puntata di oggi, Federico è certo che i genitori si sono traditi a vicenda. Federico li affronta entrambi. Clelia, intanto, che si attribuisce parte della colpa di quanto sta accadendo a casa Cattaneo, ha un crollo emotivo.

Marta vuole diventare la madre adottiva della piccola Anna. Daniela incontra Vittorio che conferma la sua disponibilità a lasciare la bimba. Al Paradiso fervono i preparativi per lanciare al più presto la linea bambino. Nel frattempo Salvatore e Marcello stanno organizzando l’apertura serale della caffetteria. Sono aiutati da Laura ma devono confrontarsi con le prime difficoltà. Federico decide di lasciare Roberta.

Il Paradiso delle signore le ultime puntate

Trama puntata Giovedì 1 ottobre 2020

Salvatore e Marcello stanno preparando l’apertura serale della caffetteria. Federico comunica ai genitori di aver troncato la sua relazione con Roberta.

Intanto Ludovica ha saputo che Nicoletta sta per tornare a Milano dopo la fine del suo matrimonio con Cesare. La giovane chiede a Cosimo di tacere con Riccardo. Daniela, invece, si contraddice e decide di riprende con sé sua figlia. Ai Conti propone di farle da madrina e padrino. Il giorno del Battesimo però, non si presenta in chiesa. Marta e Vittoria sono in panico totale.

Trama puntata di Venerdì 2 ottobre 2020

Salvatore e Marcello non hanno ottenuto i permessi necessari per aprire la caffetteria di sera. Cosimo confessa a Riccardo di essere stato lui a svelare ad Adelaide il segreto della sua partenza con Nicoletta. Daniela torna da Marta e Vittorio Conti con la piccola Anna.Infine il colpo di scena della settimana. Nicoletta è rientrata a Milano e va dai genitori.

La serie è fruibile su RaiPlay.