La nuova settimana, quella dal 12 al 16 ottobre, de Il Paradiso delle Signore si annuncia ricca di tensioni familiari, strategie aziendali e nuovi segreti. La soap italiana va in onda su Rai 1 alle 16:10 ed è disponibile in streaming su RaiPlay.

Gli episodi porteranno al centro la crisi di Riccardo, la decisione di Adelaide e Marta di metterlo alla prova, le difficoltà della GMM, il problema dei prototipi di Botteri e lo scontro sempre più duro tra Carla e Adelaide.

Il Paradiso delle Signore 12-16 ottobre 2026 – lunedì 12 ottobre 2026

Iacopo propone a Odile una soluzione per salvare la GMM: virare sul prêt-à-porter popolare. La scelta, però, metterebbe la Galleria in contrasto diretto con il Paradiso e rischierebbe di trasformare un progetto di salvataggio in una guerra commerciale.

Umberto vorrebbe rendere pubblica la paternità di Odile, ma non trova sostegno in famiglia. Intanto Riccardo chiede a Diana di mantenere il segreto su ciò che le ha confidato, mentre Concetta rivela a Ciro di aver perso i prototipi di Botteri.

Il Paradiso delle Signore, trama martedì 13 ottobre 2026

Marta mette da parte il rancore verso Adelaide e le chiede aiuto per Riccardo, sempre più fragile. La preoccupazione per il fratello supera le vecchie tensioni familiari e costringe le due donne a collaborare.

La lettera di Agata riapre le ferite di Mimmo, che rifiuta un’offerta di lavoro di Rebecca. Nel frattempo le Veneri capiscono che Concetta è in difficoltà e cercano una soluzione per aiutarla.

Il Paradiso delle Signore 12-16 ottobre 2026 – mercoledì 14 ottobre 2026

Barbara è costretta a studiare in Caffetteria e Johnny propone a Irene di aiutarla a trovare un’altra sistemazione. Il gesto rivela una sensibilità che non passa inosservata.

Elisa scopre che le Veneri stanno aiutando Concetta di nascosto, ma invece di ostacolarle sceglie di mettersi in gioco. Intanto Adelaide teme che dietro la crisi di Riccardo ci sia una ricaduta nella droga.

Il Paradiso delle Signore, trama giovedì 15 ottobre 2026

Mimmo non può accettare il lavoro proposto da Rebecca al Circolo, ma Marcello considera quella rinuncia un’occasione mancata. La scelta del giovane apre un nuovo confronto sul suo futuro.

Odile tenta una via alternativa per salvare la GMM, ma la strategia è più rischiosa del prêt-à-porter voluto da Iacopo. Gli abiti di Botteri vengono salvati e il Paradiso ritrova il senso della famiglia.

Il Paradiso delle Signore 12-16 ottobre 2026 – venerdì 16 ottobre 2026

Ciro combina un guaio con la lavatrice e rischia di arrivare tardi al Circolo, dove deve preparare il pranzo. Anche una piccola disattenzione rischia di avere conseguenze pratiche e familiari.

Odile espone la nuova strategia per la GMM, ma i Corsi le remano contro. Carla sorprende Diana in Caffetteria invece che all’università e, messa alle strette, la ragazza rivela un segreto utile nella guerra contro Adelaide. Il test scagiona Riccardo, ma qualcosa continua a non tornare.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:10. Le puntate sono disponibili anche in streaming e on demand su RaiPlay.