La nuova settimana, quella dal 9 al 14 novembre, di Forbidden Fruit porta nuovi segreti, tensioni familiari e colpi di scena. La soap è disponibile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Gli episodi porteranno al centro della scena hasan ali finge un infarto, sahika trama contro di lui, con conseguenze importanti sui rapporti fra i protagonisti.

Forbidden Fruit 9-14 novembre 2026 – lunedì 9 novembre 2026

Il divorzio tra Hasan Ali e Sahika getta la famiglia nello sconcerto. Yildiz ascolta il racconto di una vicina, convinta di aver notato movimenti inquietanti presso la villa, e comincia a sospettare che Sahika abbia cercato di avvelenare l’ex marito. Le smentite di Hasan Ali e Sedai, invece di rassicurarla, alimentano ulteriormente i dubbi.

Intanto Hasan Ali incontra Feride al cimitero per ricordare Ahu. L’emozione di quel momento contrasta con l’atmosfera carica di diffidenza che circonda il divorzio. Sahika, privata della casa e delle risorse economiche, cerca ospitalità presso Ender e Caner, senza rinunciare ai propri propositi di rivalsa.

Forbidden Fruit, trama martedì 10 novembre 2026

Sahika non accetta di essere stata estromessa e tenta di introdurre dispositivi di sorveglianza nella nuova abitazione di Hasan Ali. L’operazione prende una piega inattesa quando rimane bloccata in una stanza insieme a Omer, complicando un piano già molto rischioso.

Nel frattempo Cagatay sospetta che il padre abbia danneggiato un affare con una società coreana. Decide perciò di tendergli una trappola, sfruttando inconsapevolmente Sedai. Hasan Ali, informato in anticipo, cerca di fermare l’intermediario che dovrebbe incontrare il figlio.

Forbidden Fruit 9-14 novembre 2026 – mercoledì 11 novembre 2026

Cagatay scopre gli intrighi di Hasan Ali e sceglie di interrompere i rapporti con lui. Il padre, temendo di perderlo, accetta il suggerimento di Ender: simulare un infarto per costringerlo a tornare sui suoi passi. Il gesto mostra fino a che punto è disposto a spingersi pur di controllare la famiglia.

Cagatay raggiunge l’ospedale e, sopraffatto dal senso di colpa, perdona il genitore. Yildiz intuisce che si tratta di una messinscena, ma preferisce non aprire un altro conflitto con il marito. La tregua ottenuta con l’inganno resta così estremamente fragile.

Forbidden Fruit, trama giovedì 12 novembre 2026

Cansu si avvicina a Omer e riesce a organizzare un appuntamento, ma dietro l’apparente interesse romantico si nasconde il desiderio di ritrovare una strada per arrivare a Cagatay. Anche Sahika continua a muoversi con ostinazione, pur cercando di mostrarsi serena dopo il divorzio.

Feride insiste perché venga selezionata Diana, una tata inglese per il piccolo Halit Can. La proposta mette in allarme Asuman, che si sente esclusa e teme di perdere il proprio posto nella vita del bambino. Le dinamiche familiari si complicano ancora.

Forbidden Fruit 9-14 novembre 2026 – venerdì 13 novembre 2026

Yildiz, gelosa di Cagatay, interpreta una riunione inattesa come possibile indizio di un tradimento. Si precipita nel locale con Emir e Caner, ma scopre di aver frainteso: il marito stava scegliendo un regalo per lei insieme a una responsabile di gioielleria.

Cagatay reagisce male all’intrusione, mentre Cansu riesce ad allontanarsi prima di essere riconosciuta. Intanto Hasan Ali affronta Sahika e annuncia, provocatoriamente, di voler sposare Ender. La notizia riaccende la rivalità tra le due donne.

Forbidden Fruit, trama sabato 14 novembre 2026

Hasan Ali si pente delle proprie parole e stringe con Ender un accordo per fingere un fidanzamento utile a tutelare i suoi interessi nella holding. Sahika, però, non sembra affatto intenzionata a subire passivamente la nuova alleanza.

Un’altra crisi esplode quando Asuman smarrisce una collana preziosa appartenuta alla famiglia di Feride, presa senza permesso. Yildiz tenta di aiutarla a evitare lo scandalo, ma il gioielliere avvisa Feride del ritrovamento. Quest’ultima decide di tacere per impartire una lezione alle due donne.

Dove vedere Forbidden Fruit

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10 e il sabato alle 15:30. Le puntate sono disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.