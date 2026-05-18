Una nuova settimana si apre all’insegna di grandi emozioni, decisioni drastiche e colpi di scena indimenticabili per il pubblico televisivo dislocato in tutte le regioni d’Italia. La decima stagione della celebre soap opera italiana Il Paradiso delle Signore si avvia verso momenti di altissima tensione emotiva sulle frequenze nazionali di Rai 1, con la consueta messa in onda pomeridiana fissata alle ore 16:10. Le anticipazioni delle trame relative alle puntate in programma dal 18 al 22 maggio 2026 mettono al centro del racconto la precaria salute della giovane Rosa, i tormentati dubbi sentimentali di Mirella e una serie di piani rischiosi per incastrare pericolosi malviventi che minacciano la serenità dei milanesi. Di conseguenza, i protagonisti affrontano promesse d’amore eterno e addii dolorosi, in un finale di settimana che celebra la meritata leggerezza sportiva ma segna anche alcune svolte definitive per le famiglie del capoluogo lombardo.
Lunedì 18 maggio – Il Paradiso delle Signore 18–22 maggio 2026
L’inizio della settimana porta a galla profonde preoccupazioni che scuotono gli animi dei dipendenti del grande magazzino di Milano. Per questa ragione, Irene decide di confidare alla fidata Delia i suoi forti timori legati alle sorti di Cesare. Il giovane Johnny cerca di fare il possibile per aiutarla a risolvere la situazione, tuttavia sul suo umore grava pesantemente il ricatto economico ordito dalla perfida zia Sandra. Frattanto, Mirella apre il suo cuore a Mimmo e gli confessa i numerosi dubbi che la tormentano da giorni. La ragazza non ha alcuna sicurezza sul fatto che Luigi abbia realmente modificato il proprio carattere e teme la concreta eventualità di costruire una nuova famiglia insieme a lui.
Successivamente, la giovane Odile riceve un riscontro commerciale del tutto inaspettato dopo il fortunato lancio pubblicitario della nuova collezione stilistica denominata “Flower Power”. Per questo motivo, la ragazza esprime la propria calorosa gratitudine a chiunque l’abbia supportata con entusiasmo in questa rischiosa avventura imprenditoriale. Inoltre, grazie al tempestivo e provvidenziale intervento della contessa Adelaide, Rosa e Marcello superano gli ostacoli logistici e si riabbracciano teneramente a Milano dopo una lunghissima e sofferta attesa.
Martedì 19 maggio
La puntata di martedì si concentra prevalentemente sui tormenti amorosi delle protagoniste e sulle minacce oscure provenienti dal passato. Mirella continua a nutrire una profonda diffidenza nei confronti di Luigi e trova un porto sicuro nell’amicizia sincera di Mimmo, con cui si sfoga liberamente e senza filtri. Nel frattempo, emerge una verità estremamente inquietante sul conto di Cesare. L’uomo subisce il pesante ricatto del malavitoso Renato Mancino a causa di una serie di pendenze non saldate. Pertanto, il banchiere dovrà cedere alcune delle sue preziose proprietà immobiliari a Milano qualora non dovesse estinguere al più presto i suoi ingenti debiti accumulati ai tavoli da gioco clandestini.
Allo stesso tempo, tra le mura del grande magazzino le Veneri respirano un grande sospiro di sollievo per il tanto desiderato ritorno a casa di Rosa. Per questa felice ragione, Marcello si presenta personalmente a Villa Guarnieri allo scopo di manifestare la sua profonda riconoscenza ad Adelaide, stringendo sempre di più il legame con la nobildonna.
Mercoledì 20 maggio – Il Paradiso delle Signore 18–22 maggio 2026
La puntata di metà settimana si accende con i protagonisti impegnati a tessere piani rischiosi, proprio mentre la situazione sanitaria di un personaggio principale precipita improvvisamente. Irene e Johnny uniscono le forze per convincere il titubante Cesare a sedersi nuovamente al tavolo da gioco insieme a Mancino. L’obiettivo strategico consiste nell’attirare il criminale in una trappola perfetta, così da poterlo finalmente smascherare in flagrante davanti alle forze dell’ordine italiane. Intanto, Mirella mostra un forte allarme dinanzi all’atteggiamento sempre più ambiguo di Luigi, spingendo il protettivo Mimmo ad avviare alcune indagini private con la massima discrezione per comprendere le reali intenzioni del rivale.
Purtroppo, le condizioni di salute di Rosa subiscono un drastico e improvviso peggioramento a causa dello sviluppo di una brutta infezione batterica localizzata sulla gamba precedentemente ferita. Il dottor Enrico si vede quindi costretto a mettere la giovane Camilli di fronte a una scelta medica drastica e immediata per scongiurare la perdita dell’arto. In questo clima di diffusa apprensione all’interno dell’atelier, soltanto la magia e l’entusiasmo collettivo per il passaggio del Giro d’Italia a Milano riescono a portare un briciolo di meritata leggerezza e distrazione tra le giovani Veneri.
Giovedì 21 maggio
La trama di giovedì unisce lo spirito di iniziativa commerciale ai sentimenti più puri dei protagonisti lombardi. La commessa Delia, mossa da un grande entusiasmo personale, si propone ufficialmente ai vertici dell’azienda come modella d’eccezione per indossare la nuova divisa ufficiale delle Veneri, realizzata appositamente dagli stilisti per omaggiare la storica competizione ciclistica del Giro d’Italia. Sul fronte strettamente sentimentale, Mirella appare ormai fermamente intenzionata a non voler costruire alcun futuro familiare a lungo termine con Luigi, mentre Mimmo prosegue senza sosta le sue approfondite indagini sul passato oscuro dell’uomo per proteggere la ragazza.
Poco prima di varcare la soglia della sala operatoria per il delicato e rischioso intervento chirurgico alla gamba, Rosa e Marcello si scambiano un caloroso saluto d’addio, che i due suggellano con una solenne e profonda promessa d’amore per il futuro. In conclusione, Cesare accetta finalmente l’aiuto che gli amici gli hanno offerto e organizza nei minimi dettagli insieme a Irene e Johnny il piano ideale per incastrare definitivamente il pericoloso Mancino.
Venerdì 22 maggio – Il Paradiso delle Signore 18–22 maggio 2026
L’appuntamento del venerdì chiude la settimana televisiva della soap all’insegna dei festeggiamenti popolari e delle partenze nostalgiche da Milano. Le Veneri del grande magazzino e l’intera ed esigente clientela celebrano con immensa gioia la grande e storica vittoria del ciclista italiano Felice Gimondi sulle strade del Giro d’Italia. Sul piano delle relazioni personali, Mirella matura una decisione definitiva e irrevocabile sul suo rapporto con Luigi, beneficiando del supporto costante, discreto e affettuoso garantito da Mimmo. Nel frattempo, Odile compie un bellissimo ed inaspettato gesto di generosità nei confronti di Matteo, un’azione che lascia presagire l’imminente inizio di un capitolo esistenziale totalmente nuovo per entrambi i giovani.
Fortunatamente, l’equipe medica porta a termine l’operazione con successo e Rosa esce ufficialmente da ogni pericolo di vita, tanto che la contessa Adelaide si presenta a sorpresa in corsia d’ospedale per accertarsi di persona delle sue reali condizioni di ripresa. Per concludere la settimana, Cesare e Rebecca esprimono la loro immensa gratitudine a coloro che li hanno salvati dai guai finanziari e dai criminali, mentre la zia Sandra si riconcilia definitivamente con la coppia composta da Irene e Johnny. I due giovani possono così riprendere il loro lungo viaggio interrotto nel nord Italia, mentre lo staff del magazzino saluta con calore chi parte e si stringe con affetto attorno a tutto ciò che resta a Milano.
Dove vederla
Gli episodi della decima stagione de Il Paradiso delle Signore vanno in onda regolarmente su Rai 1 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 16:10. Tutti gli appuntamenti quotidiani della serie televisiva italiana risultano accessibili in qualunque momento della giornata anche attraverso la piattaforma digitale gratuita RaiPlay. Il servizio multimediale permette la fruizione sia in modalità diretta streaming sia in formato on demand, consentendo agli spettatori italiani all’estero o residenti nelle varie regioni di non perdere nemmeno un singolo colpo di scena della trama.