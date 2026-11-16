La nuova settimana, quella dal 16-20, di Il Paradiso delle Signore porta nuove tensioni, scelte decisive e rapporti familiari messi alla prova. La soap va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:10 e si può seguire anche in streaming su RaiPlay.

Gli episodi porteranno al centro della scena: adelaide riporta Margherita a Milano, Riccardo affronta la dipendenza. Non mancheranno tensioni familiari, decisioni complesse e sviluppi sentimentali.

Il Paradiso delle Signore 16-20 novembre 2026 – lunedì 16 novembre 2026

Roberto propone di realizzare un calendario fotografico con i dipendenti del Paradiso in occasione del nuovo anno. Elisa chiede però di non partecipare, lasciando emergere qualche tensione attorno al progetto.

Irene inizialmente rinuncia a una riunione del movimento studentesco con Johnny e Barbara, ma deve ripensarci. Umberto ottiene intanto informazioni su Nicoletta e Riccardo trova un motivo per affrontare la propria dipendenza.

Il Paradiso delle Signore, trama martedì 17 novembre 2026

Simona riceve un invito per la mostra di Iacopo Corsi e suscita la curiosità delle Veneri. Dopo una serata piacevole con gli studenti, Irene parla con Diana e sente crescere l’interesse verso l’università.

Cesare riceve una proposta di collaborazione con il Paradiso. Riccardo, ancora fragile, mostra nuovi segni di cedimento: Adelaide decide di aiutarlo, anche se la scelta che deve compiere non è semplice.

Il Paradiso delle Signore 16-20 novembre 2026 – mercoledì 18 novembre 2026

Le Veneri competono per accompagnare Simona alla mostra. Diana, sfogliando un vecchio diario paterno, ha un’idea per trasformare l’abito realizzato da Iacopo in un omaggio alla memoria del padre.

Elisa nota l’imbarazzo tra Irene e Cesare, abbinati per una fotografia del calendario. Odile si stringe a Riccardo nell’assenza di Adelaide, che torna a Milano portando una sorpresa.

Il Paradiso delle Signore, trama giovedì 19 novembre 2026

Simona sceglie chi la accompagnerà alla mostra e Valter la sprona a cercare aiuto per il problema alla caviglia. Irene considera seriamente la possibilità di iscriversi all’università.

Elisa trova una soluzione per evitare lo scatto comune di Irene e Cesare, ma Valter non approva. Riccardo ha intanto ritrovato la piccola Margherita e deve conquistare nuovamente la sua fiducia.

Il Paradiso delle Signore 16-20 novembre 2026 – venerdì 20 novembre 2026

Un piccolo incidente che coinvolge Margherita mette a dura prova la vulnerabilità di Riccardo. La felicità del ricongiungimento si confronta così con la difficoltà di tornare a essere un punto di riferimento sicuro per la figlia.

Elisa e Cesare vivono un momento romantico ripensando alle fotografie. Al Circolo Diana arriva con l’abito trasformato e legge pagine del diario del padre, mentre Iacopo resta turbato da un regalo di Roberto.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore è in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:10. Gli episodi si recuperano in streaming e on demand su RaiPlay.