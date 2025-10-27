Una settimana ad altissima tensione attende i fan de La forza di una donna, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 16:05 dal lunedì al venerdì e alle 14:20 il sabato con gli episodi inediti, in programma dal 27 ottobre al 1 novembre 2025, la trama raggiungerà un punto di svolta drammatico e irreversibile. La spietata vendetta di Nezir culminerà in un tragico bagno di sangue: il suo ordine di rapire Bahar, Nisan e Doruk porterà a una sparatoria in cui Yeliz perderà la vita. Mentre la morte sconvolge le vite di tutti, Ceyda, oppressa dal senso di colpa, farà a Bahar una confessione sconvolgente: Emre, il suo nuovo datore di lavoro, non è altri che il padre di suo figlio Arda.

La forza di una donna 27 ottobre – 1 novembre 2025, lunedì 27 ottobre

La settimana si apre con un’ombra minacciosa. Munir, terrorizzato, contatta Suat per avvertirlo del piano di Nezir: rapire Bahar e i bambini per colpire Sarp. Suat, capendo la gravità della situazione, chiede a Munir di prendere tempo con Sarp, in modo da permettere un intervento tempestivo. Nel frattempo, Bahar affronta Ceyda, delusa dal fatto che l’abbia lasciata sola durante il colloquio di lavoro. Messa alle strette, Ceyda crolla e le confessa il suo segreto più grande: Emre, il proprietario del locale, è il padre di suo figlio Arda.

Puntata del martedì 28 ottobre

All’oscuro del pericolo imminente, Yeliz affronta con nervosismo il suo primo giorno di lavoro. Intanto, la perfida Sirin continua la sua recita, tentando di riavvicinarsi a suo padre Enver e accettando un ambiguo invito a cena da parte di Suat. Arif, sempre più preoccupato per la sicurezza della donna che ama, fa una proposta disperata a Bahar: lasciare Istanbul insieme per iniziare una nuova vita lontano da Sarp e dai suoi nemici. Ma è troppo tardi: Nezir, implacabile, dà il via al suo piano di rapimento.

La forza di una donna 27 ottobre – 1 novembre 2025, mercoledì 29 ottobre

La tragedia si compie. Gli uomini armati di Nezir fanno irruzione nella casa di Bahar, seminando il panico. Fortunatamente, Sarp, avvertito all’ultimo istante, riesce a intervenire e a portare in salvo Bahar, Nisan e Doruk. Ma nel caos della sparatoria, un proiettile vagante colpisce a morte Yeliz, che si spegne tra le braccia degli amici. La sua morte improvvisa e violenta getta Ceyda, Hatice, Enver e Arif in un lutto profondo e disperato.

Puntata del giovedì 30 ottobre

Sotto shock e ancora ignara della morte di Yeliz, Bahar si rifugia in una casa in montagna con i suoi figli, protetta da Sarp. A Istanbul, Sirin finge un dolore che non prova, continuando a tessere le sue trame e a manipolare Munir. Nel frattempo, Ceyda, devastata dalla perdita dell’amica, riceve una proposta inaspettata da Emre, che la lascia combattuta tra il bisogno di stabilità per suo figlio e il dolore del momento. Hatice, temendo per l’incolumità della figlia, cerca in ogni modo di proteggerla da ulteriori sofferenze.

La forza di una donna 27 ottobre – 1 novembre 2025, venerdì 31 ottobre

Suat, sollevato ma preoccupato, confida a Sirin che il piano di Nezir è fallito, ma che la situazione resta critica. Lontano da tutto, Bahar riceve una lettera anonima che la riempie di nuovi dubbi. A Istanbul, una furiosa Ceyda affronta Munir, accusandolo di essere responsabile della morte di Yeliz e di aver messo in pericolo le loro vite. Nel frattempo, Arif, disperato, cerca di convincere Bahar a tornare a casa e ad affrontare la realtà.

Puntata del sabato 1 novembre

Il momento della verità arriva in tutta la sua brutalità. Bahar scopre finalmente della morte di Yeliz. È Ceyda a raccontarle tutto, in una confessione straziante tra le lacrime. Mentre Bahar è sopraffatta dal dolore, Sirin riceve una telefonata misteriosa che sembra legata ai suoi loschi affari. In un atto di coraggio e disperazione, Hatice prende una decisione sconvolgente: affronterà Nezir faccia a faccia.

Dove vederla

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:05 e il sabato alle 14:20. Le puntate sono inoltre disponibili per la visione in streaming, sia in diretta che on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.